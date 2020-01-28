Одной принцессой больше: бывший король Бельгии признал внебрачную дочь (фото)

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Бывший правящий король Бельгии Альберт II после длительных судебных разбирательств признал свою внебрачную дочь. Его отцовство подтвердил тест ДНК.

51-летняя бельгийская художница Дельфин Боэль уже много лет пыталась доказать, что является дочерью бывшего монарха. Мать Дельфин, баронесса Сибил де Сели-Лонгшан, публично заявила, что была любовницей Альберта с 1966 по 1984 год. При этом в 1959 году Альберт женился на итальянской аристократке Паоле, дочери князя Фулко Руффо ди Калабриа, которая стала королевой, когда он взошел на престол.

Сибил рассказывала, что во время секса они не предохранялись, поскольку она была уверена, что не сможет забеременеть из-за проблем по части гинекологии. Однако в 1968 году родилась Дельфин. Когда дочери исполнилось 18 лет, баронесса, которая была замужем за богатым промышленником Жаком Боэлем, назвала ей имя ее биологического отца.

Женатый король упорно отрицал, что Дельфин — его дочь. В конце концов разгоревшийся громкий скандал стал одной из причин, по которой Альберт, занимавший трон с 1993 по 2013 год, отрекся от престола в пользу старшего сына Филиппа, сохранив при этом королевский титул.

Король Альберт

Отныне Дельфин может называться принцессой. И претендовать на свою долю наследства после смерти отца — наряду с тремя его законными детьми. В настоящее время художница занимает 15-е место в очереди на трон. Теоретически, она могла бы стать королевой, если бы вся семья монарха вдруг погибла бы в авиакатастрофе.

Дельфин и ее мать Сибил

Ранее суд постановил, что 85-летний король должен пройти тест на отцовство, обязав Альберта платить по 5000 евро штрафа за каждый день промедления с ДНК-экспертизой.

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