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Житель Австралии Саймон Чарльз Доранте-Дэй, который ранее заявил, что является внебрачным сыном британского принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы (ныне — законной жены наследника престола), подал иск в австралийский Верховный суд. Будучи уверен в своей правоте, Саймон намерен доказать свое родство с королевской семьей. Ответчиком выступает герцогство Корнуол — совокупность недвижимого имущества, принадлежащего принцу Уэльскому.

По словам австралийца, он родился в британском городе Портсмут, когда 18-летняя Камилла (тогда еще известная под девичьей фамилией Шанд) была любовницей Чарльза — 5 апреля 1966 года. В возрасте полутора лет мальчика якобы тайно усыновили супруги Карен и Дэвид Дэй. Родители его приемной матери Уинифред и Эрнест в то время работали на королеву Елизавету и ее мужа принца Филиппа в одном из королевских поместий. И именно они и рассказали своему приемному внуку тайну его рождения. «Моя бабушка много раз говорила мне, что я — сын Чарльза и Камиллы. Она не просто намекала, а говорила об этом прямо», — утверждает он. «Я просто человек, который ищет своих биологических родителей. И все дороги ведут к Чарльзу и Камилле», — говорит мужчина, посвятивший поиску «правды» 40 лет.

Саймон считает, что первая жена Чарльза Диана знала о его существовании, и ее сердце было разбито. Она собиралась предать факт наличия внебрачного ребенка у Чарльза огласке, но этому помешала ее гибель в автокатастрофе. При этом считается, что Чарльз и Камилла Шанд познакомились только в 1970 году. В 1973 году Камилла, осознав, что ее отношения с принцем не приведут к законному браку из-за возражений его родителей, вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза. А Чарльз в 1981 году женился на Диане Спенсер. Но уже в 1986-м возобновил отношения с замужней Камиллой.

Доранте-Дэй утверждает, что Камилла, Чарльз и Елизавета II годами прятали от мира правду. Но пришел момент истины. Саймон уверен, что его решение подать в суд вызвало панику во дворце. И что на семейном саммите у королевы Елизаветы в Сандрингеме обсуждался вопрос не столько вопрос «отставки» принца Гарри, сколько «вызов», который послал им непризнанный наследник. А «Мегзит» был только прикрытием для истинной проблемы.

Доранте-Дэй также выразил поддержку решению своего «единокровного брата» Гарри уйти из королевской семьи. Он заявил, что понимает его проблемы. Сам Саймон женат на австралийской аборигенке Элвианне. И далеко не все одобряли их союз. Поэтому он понимает, что Гарри, который женился на женщине смешанной расы, также приходится тяжело.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, после длительных судебных разбирательств, бывший король Бельгии признал свою внебрачную дочь.

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