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Мир

Департамент транспорта в США опубликовал фотографии и видео снежного человека

9:18 28 января 2020 556
Бигфут на прогулке
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Департамент транспорта американского штата Вашингтон опубликовал на своей официальной странице в соцсети Twitter загадочные снимки, сделанные вебкамерой в районе высокогорного перевала Шермана. На них, как сообщает издание Time, видно некое мохнатое существо, напоминающее снежного человека, которого также называют бигфут и сасквоч.

«Если вы посмотрите на дерево слева, то увидите нечто… Может быть, сасквоч… Вам решать», — говорится в подписи, сопровождающей пост.

Позже в этот район были посланы сотрудники транспортной службы, чтобы очистить трассу после снегопада. Однако рабочим бигфут на глаза уже не попался.

Некоторые пользователи сети сочли снимки доказательством реальности существования мифического существа. Другие считают это игрой света и тени.
А два дня спустя пару дней после публикации снимков в то же районе было снято еще и видео большой темной гуманоидной фигуры, идущей по снегу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые раскрыли загадку лох-несского чудовища.

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