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Департамент транспорта в США опубликовал фотографии и видео снежного человека
Департамент транспорта американского штата Вашингтон опубликовал на своей официальной странице в соцсети Twitter загадочные снимки, сделанные вебкамерой в районе высокогорного перевала Шермана. На них, как сообщает издание Time, видно некое мохнатое существо, напоминающее снежного человека, которого также называют бигфут и сасквоч.
«Если вы посмотрите на дерево слева, то увидите нечто… Может быть, сасквоч… Вам решать», — говорится в подписи, сопровождающей пост.
Позже в этот район были посланы сотрудники транспортной службы, чтобы очистить трассу после снегопада. Однако рабочим бигфут на глаза уже не попался.
Sasquatch spotted!!! I'm not superstitious… just a little stitious. Have you noticed something strange on our Sherman Pass/SR 20 webcam before? If you look closely by the tree on the left there looks to be something… might be Sasquatch… We will leave that up to you! pic.twitter.com/RaDGqQdEUF— WSDOT East (@WSDOT_East) January 22, 2020
Некоторые пользователи сети сочли снимки доказательством реальности существования мифического существа. Другие считают это игрой света и тени.
А два дня спустя пару дней после публикации снимков в то же районе было снято еще и видео большой темной гуманоидной фигуры, идущей по снегу.
I think Bigfoot is making the rounds across our mountain passes. @wsdot_east showed him on Sherman Pass the other day and now he is on the wildlife overcrossing on I-90 just east of Snoqualmie Pass. #doyoubelieve pic.twitter.com/gysrH5wG2r— I-90 Snoqualmie Pass (@SnoqualmiePass) January 23, 2020
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