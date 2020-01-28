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Деньги

Доллар и евро снова дорожают: за сколько можно купить и продать валюту 28 января

9:27 28 января 2020 250
валюта
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине продолжается тенденция роста курса американской валюты. Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,59 гривен за доллар, что на 26 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Данные опубликованы на сайте регулятора.


Министерство финансов опубликовало данные купли-продажи валюты в банках и на черном рынке.

Подробно о прогнозах экспертов относительно курса доллара в ближайшее время читайте в материале «ФАКТОВ»: «Курс доллара идет вверх: как это связано с долгами Украины».

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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