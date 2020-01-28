Пропаганда не поможет: журналист рассказал, как Украине вернуть жителей Донбасса

Украина

Любая пропаганда с «материковой» Украины у большинства жителей временно оккупированных территорий Донбасса будет вызывать только отторжение, а основным посылом в массмедиа должен быть следующий: «Что мы можем сделать полезного для жителей временно оккупированных территорий?»

Так главный редактор сайта «Новости Донбасса», уроженец Донецка Алексей Мацука в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» прокомментировал планы Минкульта запустить ТВ-вещание на ОРДЛО.

«Мне кажется, что новое телевещание для временно оккупированных территорий не должно копировать российское федеральное телевидение. Наша задача — показать людям, которые живут в оккупации, что Украина готова им помогать всеми возможными способами. И украинскую армию они должны воспринимать не как что-то страшное, которое будет преследовать и расстреливать, а как часть нашей инфраструктуры», — сказал он

По словам журналиста, любая пропаганда у большинства жителей ОРДЛО будет вызывать только отторжение: «Дело в том, что существует очень мало людей, которые бы хотели признаться в том, что они глупее, чем кто-то другой, только на том основании, что у них был иной способ получения информации. Никто не хочет признавать, что совершил ошибку».

Что же касается российской пропагандой, которой активно «пичкают» жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей, то хоть у них и серьезный охват аудитории, но побороться с ними можно. «Мы видим некоторые примеры на украинском телевидении», — добавил Алексей Мацука.

Полный текст интервью о настроениях на оккупированных территориях, о том, будет ли востребован в ОРДЛО украинский телеканал, читайте в материале «Патриотизм жителей Донбасса и Западной Украины сильно отличается» на сайте «ФАКТОВ».

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