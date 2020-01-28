Новые тренды в маникюре: кожаный эффект, свежие идеи дизайна (фото)

Стиль жизни

Свежий маникюр создает особое настроение. Если он соответствует новым трендам и выполнен со вкусом, точно не останется не замеченным. На ваши руки обратят внимание и друзья, и коллеги, и, быть может, даже незнакомые люди. В ваш адрес непременно прозвучат комплименты. Примите их с радостью и удовольствием, поблагодарите тех, кто щедр на добрые слова. Ведь они, как известно, дарят мощный импульс вдохновения. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Андреа Марина Параскив.

— В тренде недлинные ногти круглой и квадратной и формы, — говорит Андреа Марина. — Они удобны в носке. В моде нюд, красный и синий, признанный цветом 2020 года.

Синий цвет – фаворит года

Актуален и черный. Он смотрится элегантно и легко сочетается с другими цветами. Черный — цвет силы и элегантности. Он великолепен в тандеме с геометрическими рисунками. У основания ногтя эффектен зеркальный пигмент. В тренде — блеск. Среди особо популярных дизайнов — эффект мрамора и кожаной текстуры.

Кожаный эффект отлично смотрится на черном покрытии

— С какой цветовой палитрой лучше сочетать эффект кожи?

— Хороши белый, черный, красный, синий, желтый цвета. Вообще этот дизайн достаточно простой и в то же время эффектный.

В тренде эффект кожи и красный цвет

— Можно ли маникюр с кожаным эффектом делать для офиса?

— Конечно. Но не на длинных ногтях.

— Уместен ли он для праздника?

— Безусловно. Смело делайте его, если отправляетесь на вечеринку.

— Какие еще эффекты вы бы отметили в числе трендов 2020 года?

— Популярен эффект полудрагоценных камней.

— Не за горами Валентинов день. Каждая девушка хочет быть в этот день особенно красивой. Уже сейчас продумываются наряд, прическа, маникюр. Какой дизайн посоветуете на праздник?

— Это может быть классическое красное покрытие. Или можно украсить ногти блестками и стразами. И, конечно, нарисовать сердечки. Вообще нужно отметить, что праздничный и повседневный маникюр должны отличаться. Маникюр для будней прежде всего должен соответствовать вашей работе, быть удобным. А праздничный призван вызывать праздничные эмоции. Вы можете выбрать более светлые оттенки в покрытии, нежели обычно, добавить в качестве декора эффектные 3D-детали. Привлекательно будет смотреться и живопись на ногтях.

По мнению нейл-стилиста, черный – цвет силы и элегантности. Один из модных эффектов – мраморный

— Какие тонкости следует знать любительницам кристаллов?

— Они должны гармонировать с цветом ногтей. Я бы, к примеру, не стала украшать синие ногти красными кристаллами. Избегайте добавления их на свободный конец ногтя, потому что это увеличит его ширину. Декорируйте ими ногти у основания или в центральной части.

— А как лучше сочетать маникюр с украшениями?

— Если вы носите серебряные кольца, то на ногтях не очень будут уместны золотистые детали. А любительницам золотых украшений посоветую избегать серебристого декора в дизайне ногтей.

— Многие женщины стремятся быть элегантными. А какой маникюр, по вашему мнению, элегантен?

— Он начинается с безупречной обработки ногтя. Элегантность — это сочетание простоты и изысканности. Каждая деталь в таком маникюре не случайна, а тщательно продумана. Цвета обычно выбираются сдержанные. Можно добавить немного блеска или кристаллов, важно не переусердствовать. Если вы любите более яркие цвета, выбирайте более простой дизайн. Пастельные тона тоже подчеркнут элегантность дизайна. Форма и длина ногтей должна приближаться к натуральной. Всегда элегантен французский маникюр.

Нюдовая палитра, блеск, квадратная форма ногтей – все это актуально в 2020 году

— Посоветуйте, как ухаживать за руками зимой? Ведь мороз и ветер не способствуют их красоте.

— Кожа нуждается в постоянном увлажнении, поэтому используйте крем. Не забывайте применять масло для кутикулы.

— Сегодня ваша профессия очень популярна. Но всем ли девушкам она подойдет? На что следует обратить внимание тем, кто хочет стать нейл-стилистом?

— Для мастера маникюра важно иметь такие черты: спокойствие, терпеливость, аккуратность, креативность. Нужно любить эту работу. Впрочем, так в любой сфере. Очень важно любить и людей. Ведь в процессе создания маникюра приходится много общаться. У каждой клиентки свой характер, свой вкус… Будьте к этому готовы. А еще мастеру маникюра предстоит постоянно учиться, осваивать новые технологии. Нейл-арт стремительно развивается. Клиентки всегда хотят чего-то самого модного, нового, необычного. И мы обязаны им предложить самое лучшее и современное.

Андреа Марина Параскив: «Элегантность – сочетание простоты и изысканности»

— Каким вы видите современный салон?

— Во-первых, для каждого клиента важно удобное пространство, которое обеспечит конфиденциальность. Во-вторых, нужно предложить широкий спектр услуг и гибкий удобный для посетителей график работы. Оборудование должно быть самым современным, лаки и другие средства должны быть высокого качества. Ну и, конечно, необходимо выдерживать на самом высоком уровне гигиенические стандарты.

— А еще очень важна атмосфера.

— Это правда. Клиенты всегда ценят заботу и внимание. Хороший тон — предложить клиенту кофе или чай с конфетой или какие-то бонусы.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Музыка. Я люблю слушать ее, когда работаю.

— Какую роль в вашей работе играют социальные сети?

— Очень важную. Я показываю свои и новые дизайны, чтобы вдохновить других. Это также позволяет находить новых клиентов. Кроме того, в соцсетях можно получить интересную информацию, которая может послужить для меня источником вдохновения.

— Какая ваша профессиональная мечта?

— Хочется открыть собственный салон и стать тренером по нейл-арту, чтобы делиться своими знаниями.

Ранее о модных тенденциях в маникюре, в частности об эффекте деграде, а также о сочетании теплых и прохладных оттенков «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Даниэла Опроаика.

Фото из альбома Андреа Марины Параскив

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