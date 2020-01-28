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Звезде Instagram пришлось извиниться за вторжение в сексуальную жизнь пингвинов (фото)
Британской звезде Instagram Стеф Элсвуд пришлось извиниться за вторжение в сексуальную жизнь пингвинов перед почти 240 тысячами своих подписчиков.
23-летняя модель делала селфи на пляже в Кейптауне (ЮАР), где проживает колония пингвинов. Девушка была полностью сконцентрирована на том, чтобы получилось хорошее фото, и не обращала внимание на то, что делали птицы. Оказалось, что в этот момент пара пингвинов как раз решила заняться любовью. На это указали в комментариях ее подписчики после того, как она опубликовала снимок.
«Я была там десять минут, стараясь сделать хорошее фото рядом с моими новыми друзьями — Пенни и Гвином. А они все это время занимались сексом. Я была слишком поглощена собой, чтобы это заметить», — позже написала англичанка в шутку. А затем всерьез добавила к этому свои извинения — после того, как ей сказали, что из-за множества посетителей, стремящихся сделать селфи, у местных пингвинов возникают затруднения со спариванием. Туристы, старающиеся подобраться поближе, вызывают у птиц стресс.
«Я чувствую себя виноватой за то, что тоже этому способствовала… Если вы собираетесь посетить это место, учитывайте это, пожалуйста, и спросите охранников о допустимой дистанции — потому что нам никто не сообщил правила», — заявила она.
Стеф — танцовщица и тренер, известная своими постами, имеющими отношение к фитнесу и здоровому питанию.
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