Стиль жизни

Мона Лиза, Клеопатра, Нефертити: как выглядели бы знаменитости прошлого в современном образе (фото)

Графический дизайнер из американского штата Техас Бекка Саладин представила необычный проект. Она попробовала продемонстрировать, как выглядели бы исторические личности в XXI веке.

29-летняя Саладин, взяв за основу портреты и скульптурные бюсты знаменитостей прошлого, придала им современный облик. Так, она попыталась воспроизвести внешность Юлия Цезаря, Клеопатры, Нефертити, Анны Болейн и многих других. Результаты Бекка разместила в своем Instagram-аккаунте.

Героиня знаменитой картины Леонардо да Винчи Мона Лиза — супруга флорентийского купца Франческо дель Джокондо Лиза Герардини.

Царица Египта Клеопатра

Анна Болейн — вторая супруга короля Англии Генриха VIII, казненная по его приказу. Мать королевы Елизаветы I.

Король Англии Генрих VIII

Полководец Александр Македонский

Древнеримский полководец и политик Гай Юлий Цезарь

16-й американский президент Авраам Линкольн

Ранее «ФАКТЫ» писали, что искусственный интеллект «оживил» легендарную Мону Лизу.

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