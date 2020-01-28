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Мона Лиза, Клеопатра, Нефертити: как выглядели бы знаменитости прошлого в современном образе (фото)
Графический дизайнер из американского штата Техас Бекка Саладин представила необычный проект. Она попробовала продемонстрировать, как выглядели бы исторические личности в XXI веке.
29-летняя Саладин, взяв за основу портреты и скульптурные бюсты знаменитостей прошлого, придала им современный облик. Так, она попыталась воспроизвести внешность Юлия Цезаря, Клеопатры, Нефертити, Анны Болейн и многих других. Результаты Бекка разместила в своем Instagram-аккаунте.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что искусственный интеллект «оживил» легендарную Мону Лизу.
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