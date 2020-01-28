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Худеем вкусно: легкие рецепты салатов и десертов (фото)
Похудеть после праздников всегда непросто. По инерции хочется чего-то особенного. Но, оказывается, худеть можно… вкусно.
Легкие салаты, овощные и рыбные блюда, нежные десерты могут быть не очень калорийными и при этом сытными. А красивая подача блюда доставит вам не меньше удовольствия, чем его изысканный вкус.
Важно, чтобы рецепты были проверенными. Ведь иначе и продукты могут быть испорчены, и настроение. А время, которое вы могли бы потратить с пользой, уже не вернуть.
Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Самое главное в питании — это умеренность, — говорит Элла Иванова. - Порции не должны быть большими. Оптимальная — с ваш кулачок. Чтобы худеть, нужна здоровая еда и, конечно, физические нагрузки. Не стоит есть перед сном.
— Диетологи советуют делать упор на салаты. Но хочется каких-то новых, вкусных.
— Советую приготовить салат… в банке. Его удобно даже взять с собой на работу. Ведь не у всех есть возможность обедать в ресторане. К тому же мой салат полезный — в нем все натуральное.
Салат в банке
Ингредиенты:
- авокадо;
- свекла;
- пекинская капуста;
- морковь;
- арбузная редька;
- оливки
Для заправки:
- оливковое масло;
- горчица;
- соль;
- сок лайма или лимона.
Приготовление:
Свеклу отварить или использовать сырую. Овощи хорошо промыть и обсушить, очистить и нарезать.
Если вы планируете есть салат не сразу, заправку нужно поместить на дно.
Соединить все ингредиенты и хорошо встряхнуть.
Банку не следует наполнять полностью. Иначе не получится равномерно пропитать овощи заправкой.
— Нужно взять на заметку. Это действительно удобно. И может выглядеть очень симпатично в красивой баночке.
— Еще один простой и вкусный салат «Табуле». Он представляет собой смесь кус-куса, овощей и заправки. Вместо кус-куса можно использовать гречку. Мне этот вариант нравится даже больше. Кус- кус не надо варить, просто залейте его кипятком.
Табуле
Ингредиенты:
- 50 г кус-куса;
- 90 г горячей воды;
- 100 г разнообразной зелени;
- 1 помидор;
- 1 огурец;
- 1 салатный перец.
Для заправки:
- цедра и сок половины лимона;
- оливковое масло;
- соль;
- копченая паприка;
- смесь перцев;
- 2 зубочка чеснока.
Крупу залить горячей водой, добавить соль, закрыть пленкой, дать постоять. Нарезать зеленый лук, мяту, петрушку, базилик. Овощи нарезать мелко. При помощи вилки разрыхлить кус-кус. Все соединить, заправить соком лимона со специями.
И приятного аппетита!
— Вкусно и сытно!
— И еще один мой любимый салат — «Панцанелла». В его составе — черствый хлеб (или подсушенный в духовке), помидоры, базилик.
Панцанелла
Ингредиенты:
- 200 г хлеба;
- 200 г томатов;
- 100 г лука;
- листья салата;
- базилик.
Для заправки:
- специи;
- оливковое масло;
- соль;
- уксус.
Приготовление:
Черствый хлеб (или свежий, подсушенный в духовке) нарезать кубиками. Добавить сок из томатов и немного уксуса, оставить для пропитки.
Нарезать овощи, зелень порвать руками, смешать. Оливковое масло, соль и специи соединить. Заправить салат.
— А что подать на горячее?
— Советую приготовить стейк из цветной капусты. Это вкусно и просто.
Стейк из цветной капусты
Ингредиенты:
- соцветия цветной капусты;
- сливочное и оливковое масло;
- перец душистый;
- перец черный;
- копченая паприка;
- соль по вкусу;
- зелень.
Приготовление:
Из соцветий капусты сформировать стейки. Разогреть духовку до 180 градусов. Стейк натереть специями. Смазать сливочным маслом, добавить немного оливкового. Запечь в течение 15−20 минут до румяной корочки. Перевернуть, смазать маслом. Поставить в духовку на 10 минут. Стейки готовы!
— А как же десерт? Ведь у тех, кто худеет, большинство сладких лакомств под запретом.
— Вы пробовали овсяное молоко? Думаю, многим оно понравится. А готовится такое молоко очень просто. К слову, подскажу такой лайфхак: когда выпиваете овсяное молоко, оставьте чуточку на дне — и пусть немножко постоит. Этот осадок — великолепная маска для лица.
Овсяное молоко
Ингредиенты:
- 100 г овсяных хлопьев;
- 1 литр чистой воды;
- 50 г меда.
Приготовление:
Овсяные хлопья залить водой и хорошо перемешать. Оставить на 12 часов. Измельчить блендером и процедить. Добавить мед по вкусу. На основе этого молока можно готовить коктейли, напитки, десерты.
— Сейчас популярно и миндальное молоко. Его можно приготовить в домашних условиях?
— Да. И сделать это просто. Такое молоко содержит большое количество витаминов и минералов.
Миндальное молоко
Ингредиенты:
- 50 г миндаля;
- 200 г воды;
- 40 г меда.
Приготовление:
Миндаль залить крутым кипятком, дать постоять 10 минут. Очистить от кожицы. Залить холодной чистой водой. Оставить на ночь, миндаль за это время набухнет и увеличится в размерах. Слить воду и добавить 200 граммов холодной воды. При помощи блендера измельчить миндаль. Добавить мед, можно добавить фрукты. Процедить через сито. Наше великолепное миндальное молоко готово!
— Многие покупают больше продуктов, чем нужно. Потом приходится их доедать. Отсюда и лишние килограммы. Как избавиться от этой вредной привычки?
— Перед походом в магазин напишите список продуктов, которые нужно купить, исходя из того, что собираетесь готовить. Не набирайте много всего. Лучше съесть одну вкусную конфетку, чем много «таких себе».
— Как не набрать вес хозяйкам, которые готовят вкусно и часто?
— Выход такой: готовьте полезные блюда, которые не способствуют добавлению лишних килограммов.
Ранее легкими рецептами необычных салатов — теплого с говядиной, салата с семгой, витаминного и даже с нутом — с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Казахстана Гульназ Наби.
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Фото из альбома Эллы Ивановой
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..