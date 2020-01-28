Худеем вкусно: легкие рецепты салатов и десертов (фото)

Стиль жизни

Похудеть после праздников всегда непросто. По инерции хочется чего-то особенного. Но, оказывается, худеть можно… вкусно. Легкие салаты, овощные и рыбные блюда, нежные десерты могут быть не очень калорийными и при этом сытными. А красивая подача блюда доставит вам не меньше удовольствия, чем его изысканный вкус. Важно, чтобы рецепты были проверенными. Ведь иначе и продукты могут быть испорчены, и настроение. А время, которое вы могли бы потратить с пользой, уже не вернуть. Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Самое главное в питании — это умеренность, — говорит Элла Иванова. - Порции не должны быть большими. Оптимальная — с ваш кулачок. Чтобы худеть, нужна здоровая еда и, конечно, физические нагрузки. Не стоит есть перед сном.

— Диетологи советуют делать упор на салаты. Но хочется каких-то новых, вкусных.

— Советую приготовить салат… в банке. Его удобно даже взять с собой на работу. Ведь не у всех есть возможность обедать в ресторане. К тому же мой салат полезный — в нем все натуральное.

Салат в банке Ингредиенты:

авокадо;

свекла;

пекинская капуста;

морковь;

арбузная редька;

оливки Для заправки:

оливковое масло;

горчица;

соль;

сок лайма или лимона.

Приготовление: Свеклу отварить или использовать сырую. Овощи хорошо промыть и обсушить, очистить и нарезать.

Если вы планируете есть салат не сразу, заправку нужно поместить на дно.

Соединить все ингредиенты и хорошо встряхнуть.

Банку не следует наполнять полностью. Иначе не получится равномерно пропитать овощи заправкой.

Салат в банке удобно брать на работу

— Нужно взять на заметку. Это действительно удобно. И может выглядеть очень симпатично в красивой баночке.

— Еще один простой и вкусный салат «Табуле». Он представляет собой смесь кус-куса, овощей и заправки. Вместо кус-куса можно использовать гречку. Мне этот вариант нравится даже больше. Кус- кус не надо варить, просто залейте его кипятком.



Табуле Ингредиенты: 50 г кус-куса;

90 г горячей воды;

100 г разнообразной зелени;

1 помидор;

1 огурец;

1 салатный перец. Для заправки: цедра и сок половины лимона;

оливковое масло;

соль;

копченая паприка;

смесь перцев;

2 зубочка чеснока.

Крупу залить горячей водой, добавить соль, закрыть пленкой, дать постоять. Нарезать зеленый лук, мяту, петрушку, базилик. Овощи нарезать мелко. При помощи вилки разрыхлить кус-кус. Все соединить, заправить соком лимона со специями. И приятного аппетита!

Табуле – салат легкий и сытный

— Вкусно и сытно!

— И еще один мой любимый салат — «Панцанелла». В его составе — черствый хлеб (или подсушенный в духовке), помидоры, базилик.

Панцанелла Ингредиенты: 200 г хлеба;

200 г томатов;

100 г лука;

листья салата;

базилик. Для заправки: специи;

оливковое масло;

соль;

уксус. Приготовление: Черствый хлеб (или свежий, подсушенный в духовке) нарезать кубиками. Добавить сок из томатов и немного уксуса, оставить для пропитки.

Нарезать овощи, зелень порвать руками, смешать. Оливковое масло, соль и специи соединить. Заправить салат.

Панцанелла – салат, который понравится и вам, и гостям

— А что подать на горячее?

— Советую приготовить стейк из цветной капусты. Это вкусно и просто.

Стейк из цветной капусты Ингредиенты: соцветия цветной капусты;

сливочное и оливковое масло;

перец душистый;

перец черный;

копченая паприка;

соль по вкусу;

зелень. Приготовление: Из соцветий капусты сформировать стейки. Разогреть духовку до 180 градусов. Стейк натереть специями. Смазать сливочным маслом, добавить немного оливкового. Запечь в течение 15−20 минут до румяной корочки. Перевернуть, смазать маслом. Поставить в духовку на 10 минут. Стейки готовы!

Стейки из цветной капусты – блюдо оригинальное

— А как же десерт? Ведь у тех, кто худеет, большинство сладких лакомств под запретом.

— Вы пробовали овсяное молоко? Думаю, многим оно понравится. А готовится такое молоко очень просто. К слову, подскажу такой лайфхак: когда выпиваете овсяное молоко, оставьте чуточку на дне — и пусть немножко постоит. Этот осадок — великолепная маска для лица.

Овсяное молоко Ингредиенты:

100 г овсяных хлопьев;

1 литр чистой воды;

50 г меда. Приготовление: Овсяные хлопья залить водой и хорошо перемешать. Оставить на 12 часов. Измельчить блендером и процедить. Добавить мед по вкусу. На основе этого молока можно готовить коктейли, напитки, десерты.

Овсяное молоко готовится очень просто

— Сейчас популярно и миндальное молоко. Его можно приготовить в домашних условиях?

— Да. И сделать это просто. Такое молоко содержит большое количество витаминов и минералов.

Миндальное молоко Ингредиенты: 50 г миндаля;

200 г воды;

40 г меда. Приготовление: Миндаль залить крутым кипятком, дать постоять 10 минут. Очистить от кожицы. Залить холодной чистой водой. Оставить на ночь, миндаль за это время набухнет и увеличится в размерах. Слить воду и добавить 200 граммов холодной воды. При помощи блендера измельчить миндаль. Добавить мед, можно добавить фрукты. Процедить через сито. Наше великолепное миндальное молоко готово!

Миндальное молоко вкусное и полезное

— Многие покупают больше продуктов, чем нужно. Потом приходится их доедать. Отсюда и лишние килограммы. Как избавиться от этой вредной привычки?

— Перед походом в магазин напишите список продуктов, которые нужно купить, исходя из того, что собираетесь готовить. Не набирайте много всего. Лучше съесть одну вкусную конфетку, чем много «таких себе».

Элла Иванова: «Перед походом в магазин напишите список продуктов, которые нужно купить, исходя из того, что собираетесь готовить»

— Как не набрать вес хозяйкам, которые готовят вкусно и часто?

— Выход такой: готовьте полезные блюда, которые не способствуют добавлению лишних килограммов.

Ранее легкими рецептами необычных салатов — теплого с говядиной, салата с семгой, витаминного и даже с нутом — с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Казахстана Гульназ Наби.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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