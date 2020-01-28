Эпидемия китайского коронавируса: в 15-миллионном городе вводят военное положение

Мир

В 15-миллионном городе Тяньцзинь ввели один из механизмов военного положения, что связано с эпидемией смертельного коронавируса. Ранее МИД призвал украинцев покинуть Китай. О введении военного положения сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Главный госпиталь и 500 команд медиков переводят под командование военных. До этого в провинции Хубэй вводили карантин. Его режим отличался в зависимости от решений городских властей, но медиков под руководство военных не переводили. Обычно карантин ограничивался отменой рейсов автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта.

Тяньцзинь — большой город, который находится в 170 километрах от Пекина. В его окрестностях расположен и крупнейший в регионе порт — главная морская гавань для столицы Китая.

Ранее сообщалось, что во Львове студента госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Фото: CCTV

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