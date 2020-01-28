Украина

Вернулся из Китая с насморком и кашлем: во Львове госпитализировали 19-летнего студента

Во Львове госпитализировали юношу, который вернулся с учебы из Китая, где опасный коронавирус унес жизни уже 106 человек.

Как сообщает «Громадське», родные молодого человека, у которого был кашель и насморк, вызвали «скорую». По словам заместителя руководителя госпредприятия «Львовский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Олега Когута, первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса из Китая, но специалисты будут проводить окончательные исследования.

Олег Когут также подчеркнул, что у парня «симптоматика незначительная» и температуры нет. Студент почувствовал себя плохо еще 23 января, будучи в Китае. Он учится далеко от Ухани, откуда коронавирус начал свое распространение по миру.

«Сказать, это действительно коронавирусная инфекция или нет, сегодня не представляется возможным, но еще раз повторяю, что состояние его средней тяжести, симптоматики, которая говорила бы, что это тяжелый респираторный синдром, фактически на сегодня нет, но береженого бог бережет, и мы пока себя подстраховали и я считаю, что наши действия были правильными», — добавил он. Юношу поместили в боксированную палату в инфекционном стационаре.

Вместе с тем медики совместно с пограничниками выясняют, вместе с кем 19-летний студент, прилетевший из Китая в Варшаву, на автобусе возвращался в Украину — устанавливают водителя и пассажиров. Уже установлен водитель такси, который вез парня домой. Маму молодого человека также поместили в больницу, но у никаких симптомов болезни нет.

«Единственное, что она, будучи непосредственно в контакте с больным, она находится под контролем», — добавил Олег Когут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что недооценили опасность коронавируса из Китая и объявили о повышении угрозы его распространения на мировом уровне. В Китае уровень угрозы очень высокий, на региональном и мировом уровне — высокий.

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