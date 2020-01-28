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Украина

Коронавирус наступает: украинцев призвали покинуть Китай

10:09 28 января 2020 48
Коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

В связи с распространением в Китае опасного коронавируса, который унес жизни уже 106 человек, в МИД Украины «настойчиво порекомендовали» согражданам покинуть территорию этого государства.

«Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего, изучается и возможность их эвакуации, если такое решение будет принято руководством нашего государства», — говорится в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации украинцам рекомендуют немедленно звонить на «горячую линию» посольства: +86 137 1 230 647, адрес эл. почты [email protected]

Вместе с тем китайское государственное агентство новостей «Синьхуа» обнародовало призыв Всемирной организации здравоохранения к международному сообществу «сохранять спокойствие». Также в ВОЗ не рекомендуют эвакуацию иностранцев из Китая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове госпитализировали 19-летнего студента, который вернулся из Китая. Его изолировали в инфекционную больницу даже несмотря на то, что первичные исследования не показали у него заболевание коронавирусом.

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