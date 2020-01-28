- 14:51 Компании Бахматюка обратились к Зеленскому с просьбой остановить давление со стороны НАБУ
- 14:46 Массовое отравление на Прикарпатье: в больницу попали семеро студентов
- 14:43 Огромная вилла и собственный бизнес: как живет в Крыму жена Януковича
- 14:41 Неожиданно: жена Монатика рассказала о пополнении в семье
- 14:35 Зеленский пообещал памятник Каденюку за государственные деньги
- 14:19 Троллейбус переломал кости женщине: подробности жуткого ЧП в Киеве
- 14:18 Искусала лицо: в Тернополе хаски напала на 9-летнего мальчика
- 14:06 В Киеве появится единый проездной на все виды городского транспорта: что об этом известно
- 14:03 Наталка Карпа впервые рассказала о тяжелых родах
- 14:02 В Алжире разбился истребитель Су-30 российского производства
- 14:00 В сети рассказали о ДТП с участием «слуги народа» в Николаеве
- 13:46 Самосожжение в Одессе: стало известно о состоянии женщины, пытавшейся покончить с собой
Массовое отравление на Прикарпатье: в больницу попали семеро студентов
В понедельник, 27 января, в Ивано-Франковске госпитализировали 7 студентов, которые учатся в местном национальном медицинском университете. Ранее в Киеве трое школьников отравились неизвестным ядом.
ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области сообщает, что студентов госпитализированы в областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция». Больные жаловались на слабость, боли в животе, диарею и повышение температуры тела.
Установлено, что госпитализированные студенты связывают недомогание с употреблением лаваша с куриным мясом, который они покупали 24 января 2020 года в местном заведении «Сэндвич-бар». Сейчас состояние больных — средней степени тяжести.
При проверке заведения установлен рад нарушений.
Ранее сообщалось, что в Одессе мальчик проглотил капсулу со средством для стирки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Суд запретил поднимать пенсионный возраст для части украинцев: кто сможет выйти на пенсию в 50 и 55 лет
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...