Происшествия

Массовое отравление на Прикарпатье: в больницу попали семеро студентов

В понедельник, 27 января, в Ивано-Франковске госпитализировали 7 студентов, которые учатся в местном национальном медицинском университете. Ранее в Киеве трое школьников отравились неизвестным ядом.

ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области сообщает, что студентов госпитализированы в областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция». Больные жаловались на слабость, боли в животе, диарею и повышение температуры тела.

Установлено, что госпитализированные студенты связывают недомогание с употреблением лаваша с куриным мясом, который они покупали 24 января 2020 года в местном заведении «Сэндвич-бар». Сейчас состояние больных — средней степени тяжести.

При проверке заведения установлен рад нарушений.

Ранее сообщалось, что в Одессе мальчик проглотил капсулу со средством для стирки.

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