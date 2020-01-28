Самолет из Шарм-эль-Шейха сел в Одессе вместо Борисполя: детали инцидента (фото)

Происшествия

Авиалайнер рейса PQ 7120 перевозчика SkyUp, который утром направлялся из Шарм-эль-Шейха в столичный аэропорт «Борисполь», совершил вынужденную посадку в международном аэропорту «Одесса». Однако об этом пассажирам стало известно лишь несколько часов спустя… (Напомним, недавно в аэропорту Шарм-эль-Шейха при посадке загорелся самолет украинской авиакомпании Sky Up, выполнявший рейс из Запорожья.)

Как сообщает сайт «Ракурс», пассажиры 1,5 часа ждали разрешения ситуации в салоне лайнера. «При этом никакой конкретной информации экипаж им не предоставлял. На онлайн-табло столичного аэропорта было указано, что самолет прибыл в „Борисполь“ в 11:15. На сайте одесского аэропорта никакой информации о прилете или отправке этого борта не было. В то же время перевозчик писал, что рейс прибудет в „Борисполь“ в 12:55, но не уточнял, где в тот момент находился самолет», — писали пассажиры и ожидающие их.

Отмечается, что получить информацию о ситуации от представителей справочных служб аэропортов не удается. Однако после звонков в «Борисполь» данные на тамошнем онлайн-табло изменились: рейс уже ожидали в 14:00.

Как сообщили пассажиры рейса, около 12:30 их информировали о подготовке к вылету из Одессы на Киев после дозаправки.

«Около часа дня сказали, что скоро уже вылетим», — уточняют авиапутешественники.

Как сообщили «ФАКТАМ» в аэропорту «Одесса», действительно, в настоящее время борт рейса PQ 7120 уже держит курс на Киев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП с самолетом в России. У пассажирского самолета Як-42, который вылетел из аэропорта Уфы в Нижневартовск, отказал один из двигателей.

Еще один случай произошел в российском Ростове-на-Дону. Там пришлось экстренно посадить самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Анапу, из-за того, что второй пилот умер на борту.

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