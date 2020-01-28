Украина

Преподаватель высшей математики и информационных дисциплин Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бортюк и командир отделения государственного пожарно-спасательного отряда главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Сергей Шатохин, погибшие во время пожара в колледже 4 декабря 2019 года, посмертно удостоены звания Героя Украины.

Спасатель Сергей Шатохин

Анна Бортюк с мужем и дочерью

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского (№ 20 / 2020 от 25 января) обнародован на сайте главы государства. Согласно тексту указа, «за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара» погибшие удостоены звания Героя Украины и ордена «Золотая звезда».

Также к государственным наградам представлен целый ряд работников ГСЧС.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что бывшего начальника Одесского регионального главка ГСЧС Виктора Федорчака отправили под домашний арест. Ему инкриминируют служебную халатность, которая привела к масштабным пожарам с человеческими жертвами в Одессе.

Между тем стало известно, что здание колледжа на пересечении улиц Троицкой, 25 и Пушкинской, 37 восстановить не удастся. «Сохранившиеся после пожара конструкции выгорели и полностью утратили прочность. Поэтому их необходимо разобрать, а затем выстроить заново», — заявил журналистам глава комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета Александр Иваницкий.

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