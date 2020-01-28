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СМИ назвали имена крымских чиновников, попавших под новые санкции ЕС
Под санкции Европейского Союза попали еще семь чиновников из Крыма. Санкции были наложены за организацию Россией местных «выборов» в аннексированном Крыму. Все, кто прямо был причастен к проведению голосования 8 сентября 2019 года на оккупированной территории, пополнил санкционный список ЕС.
На сегодня в европейском «черном списке» 177 человек и 44 компании. С 27 января в перечень были включены:
- Юрий Гоцанюк — руководитель так называемого «совмина Крыма»;
- Михаил Развожаев — севастопольский «и.о. губернатора»;
- Екатерина Алтабаева — в сентябре 2019 возглавляла «заксобрание Севастополя».
- Владимир Немцев — спикер «парламента Севастополя».
Как сообщает российский «Интерфакс», санкции наложены еще и на тех, кто непосредственно организовывал «местные выборы» в оккупированном Севастополе. Под ограничения ЕС попали глава городского избиркома Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избиркома Екатерина Пыркова.
Напомним, попадание гражданина в санкционный список Евросоюза означает, что человек не может совершать поездки на территорию ЕС. Все выявленные Европой активы, принадлежащие подсанкционному лицу, будут заморожены. Санкции накладываются с формулировкой «за подрыв территориальной целостности Украины».
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