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Украина

СМИ назвали имена крымских чиновников, попавших под новые санкции ЕС

15:29 28 января 2020 48
европа
Инф. «ФАКТОВ»

Под санкции Европейского Союза попали еще семь чиновников из Крыма. Санкции были наложены за организацию Россией местных «выборов» в аннексированном Крыму. Все, кто прямо был причастен к проведению голосования 8 сентября 2019 года на оккупированной территории, пополнил санкционный список ЕС.

На сегодня в европейском «черном списке» 177 человек и 44 компании. С 27 января в перечень были включены:

  • Юрий Гоцанюк — руководитель так называемого «совмина Крыма»;
  • Михаил Развожаев — севастопольский «и.о. губернатора»;
  • Екатерина Алтабаева — в сентябре 2019 возглавляла «заксобрание Севастополя».
  • Владимир Немцев — спикер «парламента Севастополя».

Как сообщает российский «Интерфакс», санкции наложены еще и на тех, кто непосредственно организовывал «местные выборы» в оккупированном Севастополе. Под ограничения ЕС попали глава городского избиркома Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избиркома Екатерина Пыркова.

Напомним, попадание гражданина в санкционный список Евросоюза означает, что человек не может совершать поездки на территорию ЕС. Все выявленные Европой активы, принадлежащие подсанкционному лицу, будут заморожены. Санкции накладываются с формулировкой «за подрыв территориальной целостности Украины».

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