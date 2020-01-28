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Непобедимый Уайлдер признался, что помышлял о самоубийстве (фото)
Американский боксер-супертяжеловес Деонтей Уайлдер, не знающий поражений на профессиональном ринге (42 победы, из них 41 — нокаутом, 1 ничья), откровенно поделился воспоминаниями о тяжелых переживаниях, которые ему довелось пережить в жизни.
«У всех нас есть история из прошлого, ведь мы все пришли откуда-то, чтобы сделать нас такими, какие мы сейчас есть. В 19 и 20 лет у меня было много трудностей в жизни. Моя дочь Нэия родилась с расщеплением позвоночника, а я просто был юношей, который пытался жить в реальном мире. У меня всегда были большие цели и большие мечты, я хотел стать королем, но иногда жизнь может тебя осадить. Пистолет лежал у меня на коленях, и я действительно думал о самоубийстве. Если свести счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни, при этом ты не задумываешься о том, как это повлияет на твою семью, дочь, других детей. С такими мыслями в голове ты просто становишься эгоистом, ведь ты думаешь только о боли, которую испытываешь в данный момент», — рассказал Деонтей в интервью британскому изданию The Mirror.
Отметим, что свой следующий бой Уайлдер проведет 22 февраля, в котором вновь встретится с британцем Тайсоном Фьюри. Их первая встреча победителя не определила, и каждый из боксеров в предстоящем поединке надеется поставить точку в этом противостоянии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер и Фьюри провели дуэль взглядов за месяц до боя-реванша.
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