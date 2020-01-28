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Российская звезда фильмов для взрослых попала в базу "Миротворца": горячие фото "грешницы"
Российская актриса, которая снимается в фильмах категории 18+, Лия Сильвер (настоящее имя — Кристина Щербинина), попала в базу преступников сайта «Миротворец».
«В 2018 году незаконно посещала АРК Крым в качестве модели жанра ню», — сообщается на сайте организации.
Отметим, что во время посещения Крыма Лия Сильвер еще не была порноактрисой. Сниматься в фильмах девушка позже. На ее ролики обратили внимание в американской студии Tushy. Именно там, после подписания контракта, Кристина получила сценическое имя Liya Silver.
С девушкой сотрудничают Babes, Mofos, Reality Kings и студия Марка Дорселя. Актриса уже получила несколько престижных (в этой области) международных премий.
Напомним, ранее в «черные списки» «Миротворца» внесли подопечную Дана Балана на «Голосі країни» Василису Старшову.
Фото: instagram/yourliya
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