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Шоу-бизнес

На "Голосі країни" разгорается скандал: подопечную Дана Балана внесли в "Миротворец"

14:13 22 января 2020 631
Василиса Старшова и Дан Балан
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

После первого выпуска популярного вокального шоу «Голос країни» разгорается громкий скандал вокруг одной из участниц. Проявиться как сольная певица в украинском проекте решила бывшая солистка группы «Ленинград» Василиса Старшова. Она попала в команду тренера Дана Балана. Как дальше сложится судьба российской певицы в шоу, остается только гадать.

Страшова попала в базу «Миротворца». На сайте опубликованы данные о том, что Василиса в августе 2016 года незаконно посещала аннексированный Крым, принимала участие в фестивале «Золотая Балка» в Балаклаве.

«Сообщаем, что в настоящее время в Украине находится нарушительница государственной границы Украины гражданка страны-агрессора Старшова Василиса Алексеевна. Она в августе 2016 года для участия в фестивале «Золотая балка» в городе Балаклава незаконно проникла в захваченный российскими оккупантами украинский Крым. На данный момент нарушитель государственной границы Украины находится в Киеве. Информацией о ее точном местонахождении обладают организаторы шоу «Голос країни», — сообщается на сайте.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дан Балан обещал покорить сердце Тины Кароль на шоу «Голос країни».

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