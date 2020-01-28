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Мир

Россия частично закрыла границу с Китаем из-за коронавируса

17:23 28 января 2020 23
Флаги РФ и Китая
Инф. «ФАКТОВ»

РФ временно закрывает три пункта пропуска в Еврейской автономной области и Хабаровском крае — на границе с КНР. Это связано с распространением смертельного китайского коронавируса.

РБК-Украина сообщает, что пункты пропуска не будут действовать до 7 февраля.

На утро 28 января в мире новым коронавирусом инфицировано уже около 4,5 тысяч человек, 107 из них умерло. Об этом передает УНН.

«Официально, по состоянию на утро сегодняшнего дня, в мире было зарегистрировано 4 474 случая инфицирования новым коронавирусом человека. И также 107 случаев смертельных, которые были связаны с инфицированием новым коронавирусом человека. 63 человека уже выписаны из больниц, и по ним уже прекращено медицинское наблюдение», — заявил на брифинге и.о. генерального директора украинского Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

А председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин назвал коронавирус «дьяволом», сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«Китай уверен в своей победе в борьбе с вирусом», — заявил он.

Как сообщалось ранее, в Москве решили бороться с коронавирусом молитвой.

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