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Россия частично закрыла границу с Китаем из-за коронавируса
РФ временно закрывает три пункта пропуска в Еврейской автономной области и Хабаровском крае — на границе с КНР. Это связано с распространением смертельного китайского коронавируса.
РБК-Украина сообщает, что пункты пропуска не будут действовать до 7 февраля.
На утро 28 января в мире новым коронавирусом инфицировано уже около 4,5 тысяч человек, 107 из них умерло. Об этом передает УНН.
«Официально, по состоянию на утро сегодняшнего дня, в мире было зарегистрировано 4 474 случая инфицирования новым коронавирусом человека. И также 107 случаев смертельных, которые были связаны с инфицированием новым коронавирусом человека. 63 человека уже выписаны из больниц, и по ним уже прекращено медицинское наблюдение», — заявил на брифинге и.о. генерального директора украинского Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
А председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин назвал коронавирус «дьяволом», сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.
«Китай уверен в своей победе в борьбе с вирусом», — заявил он.
Как сообщалось ранее, в Москве решили бороться с коронавирусом молитвой.
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