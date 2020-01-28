Мир

Скрепненько: в Москве помолились о спасении от эпидемии коронавируса

В то время, как в Китае увеличивается количество жертв коронавируса, в Москве провели «молебен о спасении от эпидемии».

«В Ухань для оказания помощи больным коронавирусом прибыла тысяча врачей-добровольцев из Японии. Южная Корея передает Китаю два миллиона масок и 100 тысяч защитных костюмов и очков. Россия тоже решила не отставать и нанесла свой сверхдержавный удар по продолжающей шириться эпидемии», — пишет в Twitter Vitauskas.

Российские СМИ сообщают, что молебен провели в московском храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви.

Тем временем подобное мероприятие собираются провести и в Киеве. Так, в социальных сетях появился анонс молебна, запланированного на 8 февраля. Его в Киево-Печерской Лавре собирается провести организация с названием «Евразийское трансгуманистическое движение».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Тяньцзинь, где живут 15 миллионов человек, из-за эпидемии коронавируса ввели один из механизмов военного положения.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter