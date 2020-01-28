Мир

Коронавирус убил уже больше 100 человек: озвучены свежие данные

В Китае смертельный коронавирус унес жизни уже 106 человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания в этой стране возросло почти до 4500.

Как сообщает китайское издание South China Morning Post, во вторник, 28 января, в стране было зарегистрировано 26 новых случаев смерти. Большинство погибших из провинции Хубэй, в эпицентре вспышки.

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) заявила, что кроме передачей по воздуху, коронавирус может передаваться посредством физического контакта.

Инкубационный период нового вируса составляет в среднем от трех до семи дней, причем самый длинный — не более 14 дней. Штамм коронавируса очень похож на тяжелый острый респираторный синдром (Sars).

По данным отчета Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, на 00:00 28 января, в материковом Китае заразились 4494 человека, в том числе 106 летальных исходов.

В Гонконге 8 зараженных, Макао -7, на Тайване — 5, в азиатских странах — 30, в Европе — 4, Северной Америке — 6, Австралии — 5.

Отметим, ранее Монголия закрыла свои пограничные пункты с Китаем для автомобилей, временно закрыла школы и приостановила общественные мероприятия, чтобы предотвратить проникновение смертельного коронавируса на территорию страны.

Напомним, Всемирная организация здоровья (ВОЗ) рекомендует людям для снижения риска заражения чаще мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания, использовать для обработки рук спиртосодержащие средства, избегать контактов с заболевшими, у которых наблюдается повышенная температура и кашель.

ВОЗ, которая раньше недооценила опасность нового вируса, объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне.

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