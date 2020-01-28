В афганской авиакатастрофе погиб босс ЦРУ, руководивший ликвидацией Сулеймани (фото, видео)

Мир

Во вторник, 28 января, иранское агентство Mehr News заявило, что в авиакатастрофе, которая произошла днем ранее в Афганистане, погиб высокопоставленный офицер ЦРУ Майкл д’Андреа. С 2017 года он возглавлял центр, отвечавший за проведение операций в Иране. Именно он руководил операцией по ликвидации генерала Касема Сулеймани.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 27 января в провинции Газни разбился самолет. Это произошло на территории, которую контролируют талибы. В первых сообщениях утверждалось, что это был пассажирский Boeing местной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Якобы в катастрофе погибли более 80 человек.

Однако представитель авиакомпании заявил, что все ее самолеты целы. В тот день Ariana Afghan Airlines выполняла всего два рейса, и оба лайнера благополучно приземлились.

Затем в сети появились фотографии и видео обломков самолета. Стало ясно, что это американский военный самолет, по всей видимости, Bombardier E-11A. США используют такие модели на Ближнем Востоке для координирования полетов дронов. Ряд местных агентств распространили информацию о том, что E-11A был сбит талибами. В Пентагоне официально комментировать эти заявления не стали. Тем не менее, Министерство обороны США признало потерю самолета в Афганистане. При этом источники в Пентагоне сообщили американским изданиям, что E-11A потерпел крушение по техническим причинам. Никакой ракетной атаки талибов не было.

Официально Пентагон по-прежнему не признает, что в результате катастрофы погибли люди. Те же источники заявляют, что жертвы есть, но это якобы обычный экипаж для таких самолетов. В него входит менее десяти человек.

Mehr News настаивает на версии ракетной атаки талибов. Число жертв иранское агентство не называет. При этом подчеркивает, что погиб Майкл д’Андреа. Эту же информацию активно распространяет российский сайт Veterans Today, близкий к Кремлю. Он ссылается на свои источники в российской военной разведке.

Майкл д’Андреа поступил на службу в ЦРУ в 1979 году. Это опытнейший офицер, который принимал участие во многих секретных операциях. Именно он руководил ликвидацией лидера террористической организации «Аль-Каида» Усам бен Ладена. До этого командовал группой, которая совершила физическое устранение одного из лидеров движения «Хезболла» в Дамаске. Д’Андреа считается главным вдохновителем боевых операций с использованием дронов и прочих беспилотников. У него в ЦРУ есть несколько прозвищ, например, Темный Рыцарь или Аятолла Майк. Д’Андреа является прототипом главного героя американского фильма «Цель номер один», снятого известным режиссером Кэтрин Бигелоу. Картина получила ряд престижных кинопремий и номинировалась на «Оскар» в пяти категориях.

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