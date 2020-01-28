24.48 / 24.75 26.90 / 27.29
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Жги, сын»: Макс Корж показал, как подбрасывает в воздух ребенка (фото)

18:24 28 января 2020 108
Макс Корж
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный белорусский рэпер Макс Корж, который летом прошлого года стал отцом во второй раз, показал фото, на котором подбрасывает малыша в воздух.

Фото с «летающим» мальчиком собрало сотни тысяч восхищенных лайков и комментариев. Многие говорят, что это — иллюстрация к песням Коржа «Жги, сын, пока молодой» и «Малый повзрослел».

Макс Корж

Но есть и комментаторы, которые считают, что подбрасывать так ребенка опасно.

«Сколько раз он малыша для такой фотки подкинул?» — возмущаются комментаторы, удивляясь, что мать мальчика позволила такую съемку.

Макс Корж

Макс Корж

Макс Корж

Ранее мы писали, что в Индии 10-месячный ребенок погиб, упав с высоты третьего этажа. Ребенка уронила мать, которая пыталась сделать эффектное селфи на эскалаторе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стиралка

Женщина постирала новорожденного малыша в стиральной машине и убила его

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Принц Чарльз и Камилла

«Внебрачный сын» принца Чарльза и Камиллы подал в суд, чтобы доказать родство с королевской семьей (фото)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: сочетание теплых и прохладных оттенков, деграде (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер