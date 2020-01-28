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«Жги, сын»: Макс Корж показал, как подбрасывает в воздух ребенка (фото)
Популярный белорусский рэпер Макс Корж, который летом прошлого года стал отцом во второй раз, показал фото, на котором подбрасывает малыша в воздух.
Фото с «летающим» мальчиком собрало сотни тысяч восхищенных лайков и комментариев. Многие говорят, что это — иллюстрация к песням Коржа «Жги, сын, пока молодой» и «Малый повзрослел».
Но есть и комментаторы, которые считают, что подбрасывать так ребенка опасно.
«Сколько раз он малыша для такой фотки подкинул?» — возмущаются комментаторы, удивляясь, что мать мальчика позволила такую съемку.
Ранее мы писали, что в Индии 10-месячный ребенок погиб, упав с высоты третьего этажа. Ребенка уронила мать, которая пыталась сделать эффектное селфи на эскалаторе.
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