- 17:58 В Николаеве разгорелся скандал вокруг реконструкции центральной площади: в чем причина
- 17:50 Украинская армия получила беспилотник-невидимку
- 17:50 В Администрации президента предложили снизить тарифы для Коломойского
- 17:29 Макс Корж снова стал отцом и показал сына
- 17:28 Пока в Украине аномальная жара, Россию засыпает снегом
- 17:09 Мамы всегда остаются мамами: фото украинской десантницы привело сеть в восторг
- 17:03 Зеленский назначил главу Нацгвардии и руководителя Госпогранслужбы: что известно об этих людях
- 16:39 Порошенко на Троицу посетит Франковщину и Львовщину
- 16:24 Девушка ловко вскочила в окно своего авто, предотвратив его угон: в сеть попало зрелищное видео
- 16:18 Принц Гарри сделал Меган Маркл «выговор» на балконе во время парада: в сеть попало видео
- 16:17 Заместители директора ГБР о кадровых чистках: законность должна быть восстановлена руководителем, а не судом
- 16:09 В шортах нельзя: в Минске парней-студентов одели в юбки
Макс Корж снова стал отцом и показал сына (фото)
Известный белорусский рэпер Макс Корж, которому был запрещен въезд в Украину, поделился с поклонниками радостной новостью — он снова стал отцом. Его супруга Татьяна родила сына. Здоровый мальчик родился ростом 52 сантиметра и весом 3120 граммов. Других подробностей 30-летний Макс не сообщает.
«Сын! Спасибо любимая», — написал музыкант под первым снимком с младенцем. Он держит мальчика на руках, показав лишь его ножки и крошечные ручки.
Радостной новостью поделилась и супруга Татьяна. «Добро пожаловать в этот мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть все для полного счастья», — написала она.
Напомним, Макс и Татьяна поженились в 2012 году. Они воспитывают 6-летнюю дочь Эмилию, которую ласково называют Мими.
Кстати, вчера новоиспеченный папа выпустил новый клип «Контрольный».
Уже 20 июня рэпер выступит в Киеве на стадионе «Динамо».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинский музыкан Евгений Хмара во второй раз стал отцом. Первенец родился у участника шоу «Холостяк» Дмитрия Черкасова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!