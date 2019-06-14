Шоу-бизнес

Макс Корж снова стал отцом и показал сына (фото)

Известный белорусский рэпер Макс Корж, которому был запрещен въезд в Украину, поделился с поклонниками радостной новостью — он снова стал отцом. Его супруга Татьяна родила сына. Здоровый мальчик родился ростом 52 сантиметра и весом 3120 граммов. Других подробностей 30-летний Макс не сообщает.

«Сын! Спасибо любимая», — написал музыкант под первым снимком с младенцем. Он держит мальчика на руках, показав лишь его ножки и крошечные ручки.

Радостной новостью поделилась и супруга Татьяна. «Добро пожаловать в этот мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть все для полного счастья», — написала она.

Напомним, Макс и Татьяна поженились в 2012 году. Они воспитывают 6-летнюю дочь Эмилию, которую ласково называют Мими.

Кстати, вчера новоиспеченный папа выпустил новый клип «Контрольный».

Уже 20 июня рэпер выступит в Киеве на стадионе «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинский музыкан Евгений Хмара во второй раз стал отцом. Первенец родился у участника шоу «Холостяк» Дмитрия Черкасова.

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