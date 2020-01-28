Одиозный украинофоб из России избран вице-спикером ПАСЕ

Мир

Россияне укрепили свои позиции в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вице-председателем ПАСЕ по итогам тайного голосования был избран глава российской делегации, депутат Госдумы и член «Единой России» Петр Толстой.

Толстого пытались утвердить автоматически на посту вице-председателя ПАСЕ, но украинская делегация и другие команды заявили протест. После этого ассамблея согласилась решить вопрос голосованием. В первом туре Толстой не набрал голосов (получил 101 голос вместо нужных 162), а во втором неожиданно заручился достаточным количеством симпатиков. По условиям процедуры во втором туре требовалось не официальное большинство от всех делегатов из списка, а простое большинство от числа присутствовавших в зале.

Напомним, в 2014 году из-за антиукраинских высказываний в ток-шоу «Политика» на российском ТВ Петр Толстой попал в список лиц, которых Украина признала нежелательными на своей территории.

Как сообщали «ФАКТЫ», 27 января 2020 года Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового главу. Им стал бельгийский политик Рик Дамс.

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