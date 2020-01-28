В Киеве арестовали высокопоставленного чиновника времен Януковича

Украина

В Киеве арестован бывший замминистра энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича. Экс-чиновника 27 января экстрадировали из Грузии, а сутки спустя арестовали на 45 дней. Бывший замминистра сможет выйти из СИЗО, если внесет залог 6 миллионов гривен.

Экс-чиновник обвиняется в нанесении государству ущерба на два миллиарда гривен. По версии следствия, преступная группировка, включавшая в том числе и заместителя министра, продавала частным компаниям сжиженный газ по заниженным ценам. По документам газ проводился как льготный для нужд населения, но впоследствии перепродавался уже по нормальной рыночной стоимости. На этой схеме государство за пять лет (2010−2014 годы) недополучило миллиарды гривен.

Бывшему замминистра предъявили три статьи УК: создание преступной организации, растрата имущества, преступление в составе организованной группы. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Органы следствия фамилию бывшего замминистра не называют, но речь может идти об Игоре Кирюшине. Он занимал пост замминистра энергетики с 2009 до 2014 года. Затем против него Генпрокуратура начала расследование о нанесении государству крупного ущерба при сделках с газом. В 2017 году замминистра был объявлен в розыск Интерполом. Весной того же года Кирюшина задержали в Грузии и стали готовить к экстрадиции в Украину.

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