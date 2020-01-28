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На Донбассе два бойца ВСУ подорвались на неизвестном устройстве
28 января в районе проведения операции Объединенных сил были ранены двое украинских военных. Военнослужащие подорвались на неустановленном взрывном устройстве.
Ранее международные организации предупреждали, что из-за плотной заминированности территорий на Донбассе для восстановления региона понадобятся десятки лет и миллиарды долларов. Уже составлены карты самых опасных районов.
Как сообщил пресс-центр Объединенных сил, днем 28 января на Донбассе было неспокойно. Вооруженные формирования РФ девять раз обстреляли украинские позиции. В том числе применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды вражеские формирования открывали огонь из минометов возле Лебединского. Четыре раза был обстрелян район поселка Новотошковское. Там враг использовал 12-миллиметровые минометы (26 мин) и минометы 82 мм (5 мин). Кроме того, подверглись обстрелам район населенного пункта Березовое, Новолуганское, Орехово.
Напомним, сутками ранее российские оккупационные войска устроили провокацию возле Богдановки. Район был обстрелян из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, чтобы накануне очередной встречи в Минске обвинить Украину в нарушении тишины на Донбассе.
Фото архив mil.gov.ua
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