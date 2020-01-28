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На Киев надвигается циклон: власти мобилизовали всю снегоуборочную технику и обратились к водителям

21:29 28 января 2020 507
киев
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве приготовились встречать перемену погоды. 29 января в городе ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение, поскольку порывы могут достигать 24 метров в секунду. С 30 января и до 2 февраля в Киеве ожидаются снегопады.

«Киевавтодор» предупредил, что начинает обрабатывать проезжую часть и тротуары специальными составами против обледенения. Кроме того, приведены в готовность 418 единиц снегоуборочной техники.

В период непогоды столичных водителей призывают к сознательности и осторожности. Автовладельцев просят не парковать транспорт на обочинах, поскольку это будет мешать расчищать дороги от снега. Кроме того, убедительно рекомендуется снижать скорость до минимума в районе школ, детсадов, других участков, где на трассе могут неожиданно появиться дети. Также важно включать габаритные огни или противотуманные фонари.

Пешеходам советуют избегать металлических крышек люков, поскольку они первыми покрываются льдом. Любителям перебегать дорогу перед автомобилем напоминают, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в пять раз. Не стоит терять бдительности и на тротуаре — в гололедицу автомобиль может занести, и машина окажется за пределами проезжей части. Ходить гражданам рекомендуется не спеша и не засовывая руки в карманы, поскольку это увеличивает риск падения и тяжелых травм.

Напомним, синоптики предупредили, что в последние дни января на смену затянувшемуся потеплению придет настоящая зима со снегом и метелями.

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