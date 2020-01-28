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Зеленский распорядился передать детдомам 23 тонны игрушек, «застрявших» в порту под Одессой (фото)
Президент Владимир Зеленский распорядился проверить на безопасность и передать детям «23 тонны радости и счастья». Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Виннице в мусор выбросили детские игрушки, которые волонтеры привезли в местный детский дом.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях. По словам президента, в конце 2019 года в Черноморский рыбный порт, что под Одессой, поступил контейнер с детскими игрушками и развивающими играми. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.
«Общий вес груза — свыше 23 тонн. Для чиновников это просто статистика. А для детей — это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже — „по-тихому“ распродаваться недобросовестными лицами», — отметил Владимир Зеленский.
Глава государства призвал Кабмин провести все необходимые проверки, в частности относительно безопасности игрушек, и передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям украинских военных.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по результатам очередного митинга «евробляхеров» под Кабмином были достигнуты новые договоренности с властями: появилась надежда, что растаможка авто станет доступной для всех без исключения украинцев.
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