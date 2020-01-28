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Путин назначил нового "смотрящего" по Крыму
В Кремле после рокировок в администрации Путина сменился «куратор» по вопросам аннексированного Крыма. Вместо Дмитрия Козака, который пошел на повышение и стал замглавы администрации российского президента, Крымом будет заниматься Марат Хуснуллин.
Хуснуллин долгое время был заместителем мэра Москвы и занимался вопросами строительства. 21 января его включили в обновленный состав правительства РФ на должность вице-премьера. Теперь Хуснуллин будет решать судьбу всех российских проектов на аннексированном полуострове.
Напомним, после последних перестановок в российской верхушке Дмитрия Козака называют новым куратором Кремля по оккупированному Донбассу.
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