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Украина

Путин назначил нового "смотрящего" по Крыму

22:30 28 января 2020 91
хуснуллин
Инф. «ФАКТОВ»

В Кремле после рокировок в администрации Путина сменился «куратор» по вопросам аннексированного Крыма. Вместо Дмитрия Козака, который пошел на повышение и стал замглавы администрации российского президента, Крымом будет заниматься Марат Хуснуллин.

Хуснуллин долгое время был заместителем мэра Москвы и занимался вопросами строительства. 21 января его включили в обновленный состав правительства РФ на должность вице-премьера. Теперь Хуснуллин будет решать судьбу всех российских проектов на аннексированном полуострове.

Напомним, после последних перестановок в российской верхушке Дмитрия Козака называют новым куратором Кремля по оккупированному Донбассу.

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