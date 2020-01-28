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«Евровидение-2020»: стало известно, когда выступит Украина и кто соперники

22:34 28 января 2020 193
Евровидение 2020
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Роттердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка популярного песенного конкурса «Евровидение-2020». Ранее каналы СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора, а 28 января стало известно, что представитель (или представительница) Украины выступит в первом полуфинале.

Первый полуфинал пройдет 12 мая.

Участники первого полуфинала

Северная Македония
Беларусь
Литва
Швеция
Словения
Австралия
Ирландия
Россия
Норвегия
Кипр
Хорватия
Азербайджан
Мальта
Израиль
Украина
Румыния
Бельгия

Евровидение 2020

Участники второго полуфинала (14 мая)

Австрия
Молдова
Польша
Сан-Марино
Сербия
Исландия
Чехия
Греция
Эстония
Дания
Болгария
Швейцария
Финляндия
Армения
Латвия
Грузия
Португалия
Албания

Евровидение 2020

Представители стран Большой Пятерки и Нидерландов выступят только в финале, который состоится 16 мая.

Евровидение 2020

Ранее мы писали о том, кто в этом году хочет представлять Украину на конкурсе в Роттердаме.

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