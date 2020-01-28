Шоу-бизнес

«Евровидение-2020»: стало известно, когда выступит Украина и кто соперники

В Роттердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка популярного песенного конкурса «Евровидение-2020». Ранее каналы СТБ и UA: Суспільне мовлення провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора, а 28 января стало известно, что представитель (или представительница) Украины выступит в первом полуфинале.

Первый полуфинал пройдет 12 мая.

Участники первого полуфинала

Северная Македония

Беларусь

Литва

Швеция

Словения

Австралия

Ирландия

Россия

Норвегия

Кипр

Хорватия

Азербайджан

Мальта

Израиль

Украина

Румыния

Бельгия

Участники второго полуфинала (14 мая)

Австрия

Молдова

Польша

Сан-Марино

Сербия

Исландия

Чехия

Греция

Эстония

Дания

Болгария

Швейцария

Финляндия

Армения

Латвия

Грузия

Португалия

Албания

Представители стран Большой Пятерки и Нидерландов выступят только в финале, который состоится 16 мая.

Ранее мы писали о том, кто в этом году хочет представлять Украину на конкурсе в Роттердаме.

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