Украина

"Средства дискредитации примитивны": зам Рябошапки заявил, что его атакуют

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак пожаловался на преследование. Якобы некие пранкеры звонят от его имени депутатам и требуют взятки, а сопротивляющимся грозят уголовным расследованием.

«Против меня началась информационная атака. Ее цель — дискредитировать меня лично и деятельность нового руководства прокуратуры Украины. Средства дискредитации примитивные — звонки якобы из моей приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, попытки через телефонные звонки или SMS побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям», — заявил замгенпрокурора.

Трепак называет устроенную акцию «целенаправленной и системной» и предлагает всем пострадавшим от провокаторов подавать заявления в Офис генпрокурора.

Напомним, 27 января о странном звонке якобы из Офиса генпрокурора сообщили представители Аграрного фонда. Звонящие требовали от руководителя фонда принести в Офис генпрокурора взятку, а в противном случае обещали открыть уголовное производство.

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