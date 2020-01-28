Украина

В Киеве и Львове все желающие смогут подстричься ради онкобольных детей

В Киеве и Львове состоится акция в помощь онкобольным детям. Всем неравнодушным предлагается стать донором волос. Пряди, собранные в рамках инициативы Hair for Share, пойдут на изготовление париков, а те, в свою очередь, станут подарком малышам, потерявшим волосы в результате химиотерапии.

День донора волос традиционно состоится в первый вторник месяца — 4 февраля. Жителей Киева ждут с 9.00 до 13.00 по адресу ул. Большая Васильковская, 55, 18 этаж (Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska). Львовян приглашают с 9.00 до 12.00 в BankHotel Lviv по адресу ул. Листопадового Чина, 8.

В мобильной парикмахерской команда проекта «Я, Нина» ждет обладателей волос длиной свыше 35 см. Взамен мастера обещают модную стрижку. Также на парик можно принести заранее срезанные волосы, седые или окрашенные, но без химической завивки.

Напомним, ранее известная телеведущая Янина Соколова предложила украинцам мультимедийный проект «Я, Нина», посвященный поддержке людей с онкозаболеваниями.

В Национальной службе здоровья подсчитали, что ежегодно в Украине регистрируется около 140 тысяч новых случаев онкозаболеваний.

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