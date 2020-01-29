Разработчиков антивируса Avast обвинили в торговле данными пользователей

Мир

Разработчики чешского антивируса Avast, ранее помогавшие выявлять зловреды-вымогатели, подверглись критике части пользователей из-за подозрения в продаже информации о пользователях интернет-гиганту Google, а также компаниям Home Depot, Microsoft и Pepsi.

Об этом пишет техноблог Engadget со ссылкой на расследование Motherboard и PCMag.

Утверждается, что Avast передаёт собранные антивирусом данные своей «дочке» Jumpshot, которая продаёт их — иногда за миллионы долларов. Пользователям, опрошенным изданиями, об этом было неизвестно.

Механизм продаж довольно прост: Avast предлагает поделиться историей пользовательских запросов в поисковике и картах Google, их действиями на страницах компаний в LinkedIn, просмотренными видео на YouTube и порносайтах.

Предположительно, эти данные обезличиваются, из них удаляются имена и контакты, но эксперты не отрицают, что по ним всё же может быть возможность установить личность некоторых людей.

У Jumpshot есть разные продукты. Один из них, инструмент All Clicks Feed, отслеживает «каждый поисковый запрос, каждый переход и каждую покупку» пользователей на каждом сайте, говорится в его рекламе в Twitter. К примеру, нью-йоркская маркетинговая компания Omnicom Media Group заплатила за него более $ 2 млн в 2019 году.

Напомним, что у Avast насчитывается 435+ млн ежемесячных активных пользователей, Jumpshot располагает данными со 100 млн устройств. В списке клиентов Avast значатся Expedia, Intuit, Sephora, Loreal и многие другие. Microsoft заявила, что сейчас не ведёт дел с компанией, Yelp воспользовался её услугами однажды, а Google не ответила на просьбу Motherboard и PCMag о комментарии.

Напомним, что чешская компания не впервые попадается на продаже пользовательских данных. В прошлом декабре именно за это Mozilla и Opera удалили расширения антивируса из своих магазинов.

Некоторые из них уже поспешили откреститься от Avast. Например, Microsoft заявила, что сейчас не имеет отношения к компании. Yelp заявила, что была вовлечена в одноразовую сделку с Jumpshot.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что делать, если вирус выявлен в мобильном телефоне.

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