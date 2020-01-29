Барби будет лысой и без ноги: компания Маттел выпустила новые модели знаменитой куклы

Мир

Американская компания Mattel, уже более полувека производящая кукол Барби и представившая в прошлом году куклу Саманты Кристофоретти — первой женщины-астронавта из Италии и первой итальянки, побывавшей в космосе — решила снова расширить линейку своей продукции.

Об этом пишет издание The Sun.

Новая серия, которая выйдет в течение этого года, включает в себя Барби без волос, а также с пигментацией кожи лица — признаками болезни витилиго. Для создания этой куклы Mattel работала с дерматологами, чтобы гарантировать правильное отображение витилиго.

Как заявляет Mattel, компания стремится «переосмыслить, что значит быть Барби, или выглядеть, как Барби», добавив, что это позволит детям «разыгрывать еще больше историй, которые они видят в окружающем их мире».

В 2019 году прототип новой серии компания показала в Инстаграм-аккаунте Барби. Этот пост быстро стал самым популярным за всю историю аккаунта, получив более 60 тысяч лайков.

Что касается новой лысой Барби, то в Mattel надеются, что эта кукла найдет отклик у детей, теряющих волосы, и они смогут увидеть в ней отражение себя.

В новой линейке также есть Барби с протезом. Создавать кукол с инвалидностью бренд начал еще в прошлом году — тогда вышла другая модель с более светлой кожей. Эта кукла была создана в коллаборации с Джордан Ривз, 12-летней девочкой с протезом руки, которая занимается помощью людям с инвалидностью.

В этом году бренд включил в линейку вторую куклу с более темным оттенком кожи, у нее золотой протез ноги.

Друга Барби — Кена — в этом году также обновили. Mattel решила заменить короткую прическу Кена на вариант с длинными волосами. Всего куклы Кена доступны в четырех типах телосложения, 13 оттенках кожи, девяти цветах глаз и 22 цветах волос.

Mattel выпускает инклюзивные модели Барби последние пять лет. По утверждению компании, она стремится уйти от сексистских стереотипов и нереальных ожиданий красоты, когда-то связанных с куклой. Сейчас продаются Барби пяти типов телосложения, 22 оттенков кожи, с 76 разными прическами, 94 цветом волос и 13 цветами глаз.

В Великобритании за последний год одной из самых продаваемых моделей стала кукла Барби в инвалидной коляске.

Mattel также недавно выпустила серию кукол без разделения по гендерному признаку. Игрушки комплектуются различными вариантами одежды, аксессуаров и причесок, и дети могут сделать кукле короткие или длинные волосы, одеть их в платье или брюки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самую большую в мире коллекцию кукол Барби собрала жительница Германии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter