Производитель Барби выпустил куклу в образе Дэвида Боуи

Американская компания Mattel, уже более полувека производящая кукол Барби, выпустила модель в образе Зигги Стардаста — вымышленного персонажа и альтер-эго знаменитого британского глэм-рок исполнителя Дэвида Боуи.Новинка коллекции представлена на сайте производителя.

«Этой коллекционной куклой Барби мы выражаем почтение культурному наследию музыкального гения, переосмыслившего рок-н-ролл», — сказано в сообщении Mattel.

Musician Artist Icon Introducing #Barbie as #DavidBowie, the pioneer of sound and vision whose music continues to show the world how to reach for the stars!



