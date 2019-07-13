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Производитель Барби выпустил куклу в образе Дэвида Боуи
Американская компания Mattel, уже более полувека производящая кукол Барби, выпустила модель в образе Зигги Стардаста — вымышленного персонажа и альтер-эго знаменитого британского глэм-рок исполнителя Дэвида Боуи.Новинка коллекции представлена на сайте производителя.
«Этой коллекционной куклой Барби мы выражаем почтение культурному наследию музыкального гения, переосмыслившего рок-н-ролл», — сказано в сообщении Mattel.
В фигурке Стардаста повторены все детали сценического образа Боуи — красные сапоги, огненно-рыжая прическа-маллет, космический комбинезон и грим. При этом зрачки глаз куклы одинакового размера, хотя широко известно, что вследствие травмы левого глаза один зрачок певца был постоянно расширен — это дополняло его образ и создавало впечатление глаз разного цвета. Кроме того, на лице куклы Барби создатели оставили привычную для фигурок этой серии улыбку; Зигги Стардаст же, напротив, славился напряженным выражением лица.
Musician Artist Icon Introducing #Barbie as #DavidBowie, the pioneer of sound and vision whose music continues to show the world how to reach for the stars!— Barbie (@Barbie) 11 июля 2019 г.
Shop now: https://t.co/QDpwbJqoI6. pic.twitter.com/NRNYIGhcXu
Новая кукла в линейке Барби это отнюдь не детская игрушка — 50-долларовая фигурка на подставке выпущена ограниченной серией как коллекционная модель. Пока что кукла не доступна для заказа, производитель не сообщает о сроках поступления игрушечного Зигги Стардаста в продажу.
Альтер-эго Дэвида Боуи — не единственная новинка в семействе Барби. Недавно Mattel также представила куклу Саманты Кристофоретти — первой женщины-астронавта из Италии и первой итальянки, побывавшей в космосе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году на аукционе была продана первая аудиозапись Дэвида Боуи, найденная в корзине для хлеба.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!