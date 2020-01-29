Снег и штормовой ветер: ближайшие дни принесут перемену погоды

Украина

С 29 января в Украине погода резко изменится. Вместе со штормовым ветром с порывами до 24 метров в секунду придут снегопады. На дорогах гололедица, налипание мокрого снега. Такая погода продлится до конца января и не исключено, что захватит первые дни февраля.

Как сообщают специалисты Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни снега выпадет немало. В большинстве западных, северных, а также в Полтавской и Харьковской областях снежный покров может достигать 10 см, в Карпатах — 30 сантиметров.

30 января снегопады продолжатся. В горной местности не исключено прекращение движения транспорта по отдельным дорогах. Объявлено штормовое предупреждение и за пределами Карпат: в первое время после снегопада на отдельных участках трасс также будет затруднено движение автомобилей.

Напомним, ранее специалисты подготовили список полезных советов для автомобилистов и пешеходов в период непогоды. А специалисты Украинского гидрометцентра не исключают, что несмотря на морозы в начале февраля, следующий зимний месяц все равно в целом будет аномально теплым.

Народные синоптики уже составляют прогноз на весну и не исключают сильных морозов в марте.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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