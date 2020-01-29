Мир

«Сделка века» для Израиля и Палестины: в ЕС и ООН отреагировали на инициативу Трампа

В мире сдержанно отнеслись к новому плану Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. В то время как Трамп считает свой мирный план «сделкой века», а Израиль говорит об уникальном шансе, остальные государства об инициативе отзывались уклончиво, а некоторые сразу восприняли предложение в штыки.

Так, в Евросоюзе заявили, что предложения Трампа конечно же будут изучены, а затем им дадут объективную оценку. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что все государства Евросоюза едины в своей позиции и выступают за мир на Ближнем Востоке. При этом все признают, что палестинцам и израильтянам необходимы «новые инклюзивные переговоры».

В Германии также не спешат хвалить новый план Трампа. Как сообщает Deutsche Welle, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас намекнул, что нужно будет для начала прояснить позиции конфликтующих сторон, сравнить пункты плана с тем, что прописано в международных соглашениях и правовых документах.

Аналогично туманно высказались в ООН. От имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша была озвучена позиция, что организация, естественно, выступает за мирное урегулирование, но придерживается мнения, что границы палестинского и израильского государств должны определяться договоренностями 1967 года. Генсек ООН настаивает на соблюдении резолюций ООН, норм международного права и двусторонних соглашений.

Пока западные страны предпочитают дипломатические формулировки, на востоке высказались куда более резко. Так, Иордания, восприняла план Трампа крайне критично и заявила, что против каких-либо односторонних действий со стороны Израиля. Саудовская Аравия заявила, что как бы там ни было, а «палестинский вопрос» должен разрешиться справедливо, а потому нужен новый переговорный процесс. Катар поддерживает переговоры и одновременно выступает за палестинское государство в границах 1967 года.

Напомним, «сделка века» от Трампа предполагает увеличение территории Палестины, но при этом палестинское государство должно быть демилитаризованным, без права на военные союзы. Еще одно требование для палестинцев — признать государство Израиль и распространение его суверенитета на большую часть долины реки Иордан.

Ранее США пошли вопреки позиции международных организаций в вопросе статуса Западного берега реки Иордан. Было объявлено, что что Вашингтон больше не считает еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан незаконными и нарушающими международное право.

Фото moderndiplomacy. eu

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