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15-летняя девушка с лицом старухи перенесла операцию и превратилась в красавицу (фото, видео)
15-летняя жительница китайского города Ляонин Сяо Фэн страдает редким и неизлечимым генетическим заболеванием — прогерией, которой вызывает преждевременное старение организма. Прогерия была диагностирована также у матери девочки.
Из-за морщин и обвисшей кожи Сяо Фен часто принимают за пожилую женщину. Ее так задразнили одноклассники, что она вынуждена была покинуть школу и практически не выходила из дома. У нее началась сильнейшая депрессия. «Никто не хотел играть со мной. Компанию мне соглашались составить только голуби, которым я не была противна и которые не считали меня уродливой… Я не хочу стать самой красивой. Я хочу выглядеть, как все остальные подростки. Жить без этих косых взглядов, которыми постоянно одаряют меня окружающие», — рассказывала юная китаянка.
В конце концов девушка, дочь фермеров, попросила о помощи. Как сообщает Asia One, она решила насобирать денег на пластическую операцию. И обратилась к местному филантропу Го Миньи, который открыл сбор средств в ее пользу. Неравнодушные люди сбросились, и Сяо Фэн получила нужную сумму — 506 тысяч юайней (около 73 тысяч долларов). Узнав об истории девочки, медики сделали ей скидку в 70 процентов, заявив, чтобы она потратила оставшиеся деньги на свое восстановление после операции и на будущее образование, которое она теперь сможет продолжить, не опасаясь насмешек.
Сложная пластическая операция продлилась 7,5 часа. В ней принимали участие десять хирургов, три анастезиолога и пятеро медсестер.
Превратившаяся в молодую красавицу Сяо Фэн показала результат на пресс-конференции. Там же она впервые увидела себя в зеркале. И расплакалась от счастья, обнимая родителей.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».