«Дочери было суждено родиться с редчайшим генетическим заболеванием и талантом художницы»

Здоровье и медицина

— Мы с мужем хотели иметь много детей, поэтому в доме, построенном в 2009 году, две детские комнаты, — говорит Дина Химич из Винницы, единственная дочка которой, девятилетняя Ира, страдает крайне редким генетическим заболеванием — прогерией (в коже и внутренних органах девочки происходят изменения, которые приводят к преждевременному старению организма). - Из-за больших расходов на лечение Ирочки («ФАКТЫ» подробно рассказывали историю девочки 19 августа 2018 года. — Авт.) мы с мужем несколько раз были вынуждены закладывать дом. Но нам его удавалось выкупать. Мой муж имеет два высших образования, прежде работал бухгалтером. Чтобы зарабатывать больше, он стал строителем.

«Меценат помог исполнить заветные желания моей дочки»

— Дочка нуждается в постоянном лечении, особой диете, — продолжает Дина Химич. - Даже стандартные одежда и обувь ей не подходят — их приходится шить на заказ. Каждые весну, лето и осень вожу Иру по курортам: дважды в год на термальные воды (они укрепляют суставы), на глицериновое озеро (его вода заживляет раны на коже) и на море. В меру сил нам помогают неравнодушные люди. Одна из них — известная волонтер Диана Мороз — в начале прошлого года пригласила Ирочку принять участие в проекте «Добротворчiсть щасливих дiтей». Каждый ребенок, участвовавший в том проекте, под руководством куратора — профессиональной художницы Марии Депенюк — рисовал большие картины. Тогда у моей дочери и проявились художественные способности. Она нарисовала фламинго оранжевого цвета. Мария Депенюк сказала, что наша девочка одаренная, и ее способности нужно развивать. Мы потом обращались еще к двум художникам, работающим в традиционной манере. Но дочке нравится стиль, которому она научилась у Марии Депенюк: Ирочка смешивает в стакане краски, выливает их на холст и старается разглядеть в растекшихся цветовых пятнах какое-либо изображение. Например, контуры краба. И она пририсовывает ему глазки, усы, ножки, клешни… Рисовать таким оригинальным образом ей очень интересно, потому что наперед не знаешь, какая картина в результате получится.

Руководитель одной крупной корпорации Андрей Здесенко прочел о том, что Ирочка мечтает побывать в Париже и устроить персональную выставку картин. Он предложил нам оплатить поездку и выставку. Но мы с мужем не решились везти дочку в Париж, так как в прошлом году ездили с ней на лечение в США в Бостон, и она тяжело перенесла перелет. Остановились только на организации выставки. Решили, что специально для нее дочка напишет серию картин. Создание работ в стиле, в котором работает Ира, обходится дорого, поэтому меценат взял на себя и эти расходы. На День святого Николая, 19 декабря, девятнадцать полотен дочки будут демонстрироваться на выставке «Казки оживають вночі» в Киеве в помещении Украинского дома с 11:00 до 20:00. В рамках выставки будет проведен аукцион (начнется в 14:00), на который выставим Ирины работы. Нам нужно собрать средства для следующей поездки на лечение в Бостон в 2020 году.

«Ни у меня, ни у мужа в роду не было больных прогерией»

— Врачи в Бостоне берутся вылечить вашу дочку?

- Нет, только затормозить развитие болезни, помочь Ире чувствовать себя как можно лучше. Ведь прогерия пока остается неизлечимой. В Украине две девочки страдают этой болезнью. Признаки прогерии у дочки начали проявляться в два месяца: странный цвет кожи, появление ран… А в два годика Ира стала лысеть. Мы с мужем потратили много денег, брали кредиты, закладывали дом, чтобы оплатить дорогостоящие анализы, обследования. Но врачи долгое время не могли определить, что за болезнь разрушает здоровье Ирочки. В первый раз предположение, что это прогерия, возникло на консилиуме светил медицины в Москве. Я стала искать информацию о заболевании в Интернете. Так узнала об американке Лесли Гордон, родившей мальчика с прогерией. Эта женщина создала фонд, который инициировал исследования причин болезни и разработку лекарств для ее лечения. Я написала письмо Лесли Гордон. Она попросила выслать результаты обследований мой дочери, изучила их и пригласила Ирочку пройти в Бостоне курс лечения. Но прежде чем лететь в США, девочку следовало подлечить, чтобы она перенесла дорогу и терапию. Подготовительный период занял около двух лет и обошелся нам даже дороже, чем поездка в Бостон. Деньги для нас неравнодушные люди собирали тогда как в Украине, так и в США.

Родители говорят, что Ирочка рассудительная и ответственная. Она любит учиться и рисовать

Перелет через океан дочка перенесла тяжело — у нее открылось кровотечение, которое с трудом удалось остановить. Американские врачи дали нам тогда день на то, чтобы дочка пришла в себя, и затем приступили к обследованию и лечению. Теперь они все время держат под контролем состояние здоровья Иры — украинский врач регулярно отправляет им по Интернету результаты анализов, и американские специалисты вносят те или иные коррективы в лечение.

— Ира ходит в школу?

- Нет, занимается на дому. Даже банальная простуда для нее опасна: повышение температуры может ускорить развитие болезни. Ирочка весит всего 11 килограммов — ее организм плохо усваивает пищу. Врачам приходится подбирать диету так, чтобы Ира получала из еды как можно больше питательных веществ. У дочки серьезные проблемы с сосудами и суставами (после инсульта у нее стали быстро изнашиваться суставы правых руки и ноги). Ира регулярно принимает препараты, разжижающие кровь и очищающие сосуды. Ей нельзя есть многие продукты, в том числе содержащие животные жиры. Из рыбы подходит только лосось, а из большого количества сортов винограда — исключительно кишмиш. Понятно, что продукты, содержащие «химию», категорически запрещены.

Дочка, к сожалению, страдает еще и аллергией. Поэтому стирать ее одежду я не могу обычными порошками — заказываем особый. Что касается умственного развития, то с этим у дочки проблем нет. На мой взгляд, она куда более рассудительна и ответственна, чем многие ее сверстники.

Одна из любимых работ Иры – оранжевый фламинго

— Если вы с мужем решитесь завести второго ребенка, есть опасность, что он тоже будет болеть прогерией?

- Гарантии, что он родится здоровым, нет. Об этом свидетельствует опыт других семей, в которых есть дети с прогерией. У одних пар следующий ребенок рождался нормальным, у других — с генетическим сбоем. Это не зависит от образа жизни родителей. Мы с мужем наглядный тому пример: не пьем, не курим. Более того, ни у него, ни у меня в роду не было больных прогерией.

Р.S. Всем, кто хочет помочь Ирочке, сообщаем номер карты в «ПриватБанке» на имя Химич Дины Сергеевны: 5168 7426 0238 7676.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как осуществилась мечта «хрустального» мальчика Саши Красушина, который встретился с известным телеведущим Дмитрием Комаровым.

Фото со страницы Дины ХИМИЧ в Facebook

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