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Происшествия

Мужчина упал с крыши девятиэтажки и выжил: детали и фото ЧП

12:55 29 января 2020 146
стройка
Инф. «ФАКТОВ»

Уникальный случай произошел в Кропивницком 28 января. Мужчина свалился с крыши девятиэтажного здания, но выжил и даже не потерял сознания. Пострадавшего увезли в больницу, прооперировали, и сейчас врачи борются за спасение пациента.

Мужчина упал, когда выполнял на крыше послеремонтные работы. Пострадавший оказался на мешках со строительным мусором возле запасного выхода из здания. Мешки частично ослабили удар, но 30-метровая высота все равно дала о себе знать. В больнице говорят, что пациент поступил к ним в тяжелом состоянии. Мужчину пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания. Селезенка при ударе была повреждена, потому орган удалили.

стройка

«У него закpытая тpавма гpуднoй клетки, тpавма легких, пневмoтopакс, закрытая травма живота, пеpелoм шестoгo и седьмого pебра», — рассказала врач областной больницы Лаpиса Андpеева в комментарии местному сайту «Точка доступа».

стройка

Полиция сейчас выясняет, что за фирма-подрядчик была привлечена к работам на крыше здания и кто виноват в нарушении правил безопасности на стройке.

Напомним, похожий случай недавно был зафиксирован в России. Жительница Ханты-Мансийского АО упала с девятого этажа, но выжила, потому что падение смягчил сугроб. А в Днепре студент выпал из окна общежития, но приземлился на автомобиль, потому отделался сравнительно легко: ушибами внутренних органов.

Фото cbn.com.ua

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