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Изнасиловал 9-летнего ребенка: под Одессой вынесли приговор 63-летнему педофилу

14:31 29 января 2020 324
63-летний педофил
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Измаильский горрайонный суд (Одесская область) вынес приговор 63-летнему местному жителю, которого обвинили в изнасиловании 9-летнего мальчика летом минувшего года. Следствием доказано, что в июле прошлого года мужчина, работавший охранником пруда, совершил сексуальное насилие в отношении мальчика, который пришел порыбачить вблизи своего села.

Суд поддержал позицию стороны обвинения — ювенальных прокуроров областной прокуратуры. Подсудимый признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка и приговорен к 11 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Напомним, на днях в Днепре дали пожизненный срок 56-летнему педофилу, который изнасиловал и убил 8-летнюю дочь своей сожительницы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве 41-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю школьницу, с которой познакомился через интернет.

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