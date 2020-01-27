29 января 2020

История 992-я. Не самая весёлая, увы. И вот почему. На прошлой неделе моя семья подверглась агрессивной атаке телефонных террористов, представляющих компанию с игривым названием «Монетка''. Оказывается есть такая финансовая организация, наряду с несколькими другими себе подобными предоставляющая украинским гражданам так называемые «быстрые кредиты''. Это когда человек попадает в беду и денег для решения срочной проблемы взять ему негде, а в киосках, установленных тысячами (!) на улицах наших городов, зазывно кричат: иди сюда, мы тебе дадим любую сумму, без всяких там справок с места работы — и оформление кредита займёт всего 15 минут! Так обычно всё и происходит. Вот только несчастный, попавшийся на удочку этих зазывал, в спешке не вчитываясь в тест бумажки, которую подписывает, не сразу осознаёт: кредит ему выдаётся под 720 (семьсот двадцать!!!) процентов годовых. И если он хотя бы на день задержит возврат долга, сумма начинает расти в геометрической прогрессии. Его самого начинают преследовать наглые и бездушные коллекторы, а его родных и даже коллег по работе задалбывают сотнями звонков с угрозами, в том числе и физической расправы.

Естественно, ни к одной из перечисленных категорий заёмщиков и их родственников моя семья не относится. Однако это не помешало бандитам из «Монетки'' за двое суток сделать на телефон моей супруги более 200 (!) звонков с угрозами и требованием — а теперь вслушайтесь! — найти незнакомую нам женщину, проживающую на одной с нами улице и убедить её вернуть «Монетке'' долг в размере 6 тысяч гривен. Потому что она, дескать, на их звонки не отвечает. «А если этого не сделаете, — нагло заявила хамоватая террористка на другом конце связи, — тогда мы будем «доставать'' вашу семью до тех пор, пока та тётка не вернёт долг!''

На мой пост в «Фейсбуке'' откликнулись сотни доброжелательных людей. С советами, как в подобных случаях поступать, и рассказами о куда более жутких историях, связанных с «монетками'', «шмонетками'' и прочими бандитскими организациями, словно щупальцами спрута, накрывшими всю нашу многомиллионную страну и ежегодно выкачивающими, по оценкам экспертов, десятки миллиардов гривен из карманов несчастных сограждан, попавших в беду. Эти профессиональные аферисты, подсаживающие на долговые крючки доверчивых людей, не боятся ничего. И их можно понять: они действуют по лицензии, официально выданной государственным органом; их телефоны невозможно заблокировать, ибо они используют новейшие хакерские технологии; они нигде не оставляют свои координаты, куда можно было бы приехать и популярно им всё объяснить; они из своих выманенных у населения миллиардов отдают миллионы тем, кто их «крышует'' на самом (!) «верху'' - и посему плевать хотели на всех порядочных и принципиальных правоохранителей, готовых по закону поставить этих вымогателей на место. В отличие от владельцев империй игровых салонов, благополучно прикрытых волевым решением Зеленского и правительства, владельцы империй выкачивания денег у населения через сети «быстрых кредитов'' не боятся ни Зеленского, ни нынешнего правительства. Как не боялись Порошенко и правительств предыдущих.

Они боятся только одного — того, что к ним перестанут обращаться люди, которым срочно нужны деньги (на неотложную операцию, на оплату школьных репетиторов, на покупку лекарств или подготовку к рождению долгожданного ребёночка). Люди, которых они сначала подсадят на крючок 720-процентного кредита, а потом разденут до последней нитки, да ещё и доведут до инфаркта всех родственников и знакомых, добиваясь этого. И даже незнакомых, проживающих с должниками на одной улице (!?), в одном городе или в одной области… Только когда, осознав всю опасность связывания с этими отпетыми аферистами, люди перестанут иметь с ними дело, эти отвратительные спруты со своими щупальцами отвалят от украинского народа. А на справедливое их наказание рассчитывать, к сожалению, не приходится.

Сегодня в мире отмечается Международный день защиты персональных данных. Как вы уже понимаете, к нам это не относится. Во многих вопросах к цивилизованному миру Украина не принадлежит и долго ещё принадлежать не будет. Поднятый мною вопрос — лишь один из подобных. Нам везде подсовывают бумажки, требующие письменного согласия на использование в той или иной житейской ситуации наших персональных данных. Говорят, что это, дескать, предусмотрено действующим законодательством. Всё это «филькина грамота''! Когда аферистам разных мастей необходимо раздобыть наши персональные данные (в том числе личный телефон и адрес места проживания), они безо всякого труда и нашего на то согласия покупают их там, где продаётся всё на свете (в том числе и Родина, только в других ситуациях и по другим расценкам), — и используют добытые сведения против нас же самих! Но, несмотря ни на что, дни рождения никто не отменял. И традиция нашей ежедневной «фарфоровой'' рубрики остаётся неизменной. А посему позвольте всем сегодняшним именинникам пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Только держитесь подальше от всякого рода мошенников и аферистов. Я вас очень прошу, Как всегда, искренне ваш.