Украина

Сыро, но тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Синоптики обещают, что идущий на Украину циклон принесет штормовой ветер и снег. В Киеве власти уже подготовили спецтехнику для борьбы с последствиями стихии, которая может обрушиться на столицу. Неужели зима решила-таки побаловать украинцев снегом? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, до конца недели в Украине сохранится сырая погода.

— В этот период на большей территории страны ожидается температура от 2 градусов мороза до 4 тепла. В Карпатах по ночам возможен мороз 3−8 градусов, а в южных областях днем потеплеет до плюс 8−10 градусов, — говорит Наталья Голеня. - На следующей неделе прогнозируются дожди. Температура ночью — от 0 до 5 градусов тепла, а днем — полюс 4−9 градусов. На юге и Прикарпатье воздух прогреется до 10 и 12 градусов.

В четверг, 30 января, по всей стране дождь и мокрый снег. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Киеве столбики термометров опустятся до отметки минус 2, а на юге потеплеет до плюс 7 градусов.

В пятницу, 31 января, в большинстве областей возможны мокрый снег и дождь. Осадки не ожидаются на юге и востоке. Скорость ветра составит около 10 метров в секунду. Днем в восточных регионах температура плюс 1 градус, а в южных — до плюс 8.

В субботу, 1 февраля, дождь с мокрым снегом пройдет по всей стране, кроме Одесской области. Днем на востоке — 1 градус тепла, а на юге столбики термометров поднимутся до отметки плюс 8.

В воскресенье, 2 февраля, жителям всех регионов Украины без зонтиков не обойтись. Ветер усилится. Днем на севере и востоке потеплеет до плюс 4, а на юге — до 11 градусов.

В понедельник, 3 февраля, дожди по всей стране, кроме Сумской или Черниговской областей, где возможен снег. Днем практически на всей территории Украины термометры покажут 2 градуса тепла, а на юге — плюс 9.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, в конце января потеплеет и комфортная погода продержится до конца месяца

— В начале первой декады февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше придет оттепель, хотя и на короткое время, — говорит народный синоптик. — К концу первой десятидневки температура снизится. Во второй декаде февраля ожидается нетипичная для февраля погода — будет господствовать ранняя весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе.

Напомним, как ранее писали «ФАКТЫ», согласно расчетам другого народного синоптика, Леонида Горбаня, по окончании календарной зимы в Украине могут ударить сильные морозы. В интервью «ФАКТАМ» народный синоптик спрогнозировал, что сильные морозы продержатся до середины марта.

«Май ожидается жарким и засушливым. Правда, июнь и июль компенсируют дефицит осадков. В эти летние месяцы ожидаются частые дожди, которые также принесут в страну легкую прохладу», — отметил Горбань.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в дальнейшем в Украине лето всегда будет жарким, а привычной зимы ожидать не стоит.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter