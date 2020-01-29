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В Киеве на три дня ограничат движение транспорта из-за визита Помпео
Киевлян предупредили о запланированных ограничениях дорожного движения в столице в период с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину государственного секретаря США Майка Помпео.
Соответствующее сообщение в Facebook опубликовало Управление государственной охраны.
Также киевлян просят учитывать возможные ограничения дорожного движения по Бориспольскому шоссе в четверг 30 января и в субботу 1 февраля.
«Информируем, что в соответствии с Законом Украины „О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц“ и Положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины… главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, обеспечивается государственная охрана», — говорится в сообщении.
Напомним, перед визитом в Киев Помпео позволил себе неоднозначное высказывание о нашей стране — так, он отчитал журналистку, задавшую ему вопрос об Украине.
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