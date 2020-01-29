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Происшествия

В Киеве накрыли "ботоферму", через которую россияне "минировали" вокзалы и троллили украинских чиновников (фото)

21:16 29 января 2020 110
В Киеве накрыли «ботоферму», через которую россияне «минировали» вокзалы и троллили украинских чиновников (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве разоблачили организаторов ботофермы, специализировавшейся на подстрекательстве протестных настроений в обществе, а также информационных атаках на аккаунты представителей власти. Выяснилось, что работу «фермы» координировали граждане РФ и переселенцы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщили в пресс-центре СБУ.

Кроме того, «ботоферму» также использовали для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.

Во время обыска по месту расположения «ботофермы» в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2 тыс. SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

«Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности», — говорится в сообщении СБУ.

Изъятое оборудование

Напомним, ранее киберполиция разоблачила в Киеве группировку хакеров, взломавших более 20 тысяч серверов по всему миру.

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