В Киеве снова "заминировали" железнодорожный вокзал

Происшествия

В столице после «минирования» в начале декабря станции метро «Дарница» снова активизировались «подрывники».

Так, поздно вечером в пятницу железнодорожный вокзал в Киеве закрыли для пассажиров в связи сообщением о минировании.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Проход запрещён. Минирование», —сказала сотрудница полиции в оцеплении.

При этом доступ на перроны вокзала разрешен из подземного перехода. Движение поездов проходит в обычном графике.

Сотрудники полиции не смогли сообщить, когда помещения «Центрального» и «Южного» терминалов вокзала будут открыты для пассажиров.

Напомним, что Центральный железнодорожный вокзал в Киеве в последний раз эвакуировали из-за сообщения о минировании 3 декабря. Сообщение не подтвердилось. Кроме того, о минировании вокзала в Киеве сообщали 26 ноября. Тогда также временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Правоохранители проверили здание и территорию, однако не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Всего за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах «Укрзализныци». Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что волна «минирований» докатилась и до юга страны: в начале декабря в Николаеве «заминировали» все школы города.

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