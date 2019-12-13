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В Киеве снова "заминировали" железнодорожный вокзал
В столице после «минирования» в начале декабря станции метро «Дарница» снова активизировались «подрывники».
Так, поздно вечером в пятницу железнодорожный вокзал в Киеве закрыли для пассажиров в связи сообщением о минировании.
Об этом сообщает РБК-Украина.
«Проход запрещён. Минирование», —сказала сотрудница полиции в оцеплении.
При этом доступ на перроны вокзала разрешен из подземного перехода. Движение поездов проходит в обычном графике.
Сотрудники полиции не смогли сообщить, когда помещения «Центрального» и «Южного» терминалов вокзала будут открыты для пассажиров.
Напомним, что Центральный железнодорожный вокзал в Киеве в последний раз эвакуировали из-за сообщения о минировании 3 декабря. Сообщение не подтвердилось. Кроме того, о минировании вокзала в Киеве сообщали 26 ноября. Тогда также временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Правоохранители проверили здание и территорию, однако не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.
Всего за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах «Укрзализныци». Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что волна «минирований» докатилась и до юга страны: в начале декабря в Николаеве «заминировали» все школы города.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!