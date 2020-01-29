Найдено судно, пропавшее в Бермудском треугольнике сто лет назад (фото)

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Команда исследователей нашла останки американского судна Cotopaxi, пропавшего в Бермудском треугольнике почти сто лет назад.

29 ноября 1925 года корабль отправился из города Чарльстон (штат Южная Каролина) на Кубу. Пункта назначения он так и не достиг, бесследно исчезнув. Груженый углем пароход и 32 человека, находившиеся на его борту, так и не были найдены. Его загадочная судьба стала одной из иллюстраций к легенде о Бермудском треугольнике.

Выдвигались самые фантастические версии относительно судьбы корабля. Пароход, к слову, фигурирует в фильме Стивена Спилберга 1977 года «Близкие контакты третьей степени». В картине судно находят в пустыне Гоби, куда его помещают инопланетяне. Теперь, как сообщает издание Newsweek, появилось более реалистичное объяснение его исчезновения. Обломки затонувшего судна были обнаружили недалеко от побережья Сент-Огастин (штат Флорида).

Ученые Майкл Барнетт и Гай Уолтерс, изучив архивы, выяснили неизвестную ранее историкам информацию, что 1 декабря 1925 года сигнал бедствия с Cotopaxi приняли в городе Джексонвилл (Флорида). Тогда на море разыгрался сильный шторм. Найденные данные также подтвердили, что пароход мог пойти ко дну в районе порта Сент-Огастин, где почти 35 лет назад было найдено затонувшее неизвестное судно конца XIX — начала XX века. Барнетт и Уолтерс предположили, что это был именно Cotopaxi.

Последние известные координаты Cotopaxi, зафиксированные 30 ноября 1925 года, доказывали, что корабль должен был проходить это место.

Как сообщается, на месте кораблекрушения водолазы нашли клапан, изготовленный в городе Экорс. А Cotopaxi построили в 19 километрах от этого места. И габариты затонувшего судна совпадали с размерами Cotopaxi.

В районе Бермудского треугольника только в XX веке исчезли около 150 кораблей и самолетов, без вести пропали более тысячи человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Бермудском треугольнике обнаружен «инопланетный корабль», затонувший пять тысяч лет назад.

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