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В Британии нашли хвост динозавра (фото)
На британском острове Уайт в проливе Ла-Манш найден окаменелый хвост динозавра, жившего на Земле около 125 миллионов лет назад. Его обнаружила у подножья разрушающегося утеса 45-летняя местная жительница Пиппа Фэйрвезер, гулявшая по пляжу. Как сообщает издание Daily Mail, ученые пока не могут приступить к раскопкам из-за опасности обрушения утеса. Возможно, помимо фрагмента скелета из шести позвонков им удастся найти на этом месте что-то еще.
Предполагается, что это — игуанодон. Они были растительноядными ящерами, вырастали в высоту до 10 метров и весили более четырех тонн.
На острове Уайт уже не в первый раз находят останки динозавров — в том числе и полные скелеты игуанодонов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Англии собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра.
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