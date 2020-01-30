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Мир

В Британии нашли хвост динозавра (фото)

8:45 30 января 2020 226
Игуанодон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На британском острове Уайт в проливе Ла-Манш найден окаменелый хвост динозавра, жившего на Земле около 125 миллионов лет назад. Его обнаружила у подножья разрушающегося утеса 45-летняя местная жительница Пиппа Фэйрвезер, гулявшая по пляжу. Как сообщает издание Daily Mail, ученые пока не могут приступить к раскопкам из-за опасности обрушения утеса. Возможно, помимо фрагмента скелета из шести позвонков им удастся найти на этом месте что-то еще.

Предполагается, что это — игуанодон. Они были растительноядными ящерами, вырастали в высоту до 10 метров и весили более четырех тонн.

На острове Уайт уже не в первый раз находят останки динозавров — в том числе и полные скелеты игуанодонов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Англии собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра.

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